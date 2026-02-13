ICONSPORT_311320_0101

Carton rouge annulé pour Endrick, l’OL réagit

OL13 févr. , 16:30
parGuillaume Conte
0
Dans une action confuse, Endrick a vu son carton changer de couleur le week-end dernier à Nantes. Même si son attaquant a été épargné en discipline, l'OL a du mal à suivre et prévient son joueur vedette.
Sur son petit nuage depuis sa signature à l’Olympique Lyonnais, Endrick a vu rouge le week-end dernier. Averti très rapidement en début de rencontre, le Brésilien a effectué un mauvais geste sur un ballon alors qu’il était à la lutte. Deuxième carton jaune synonyme de rouge, puis rouge direct après intervention de la VAR, le joueur prêté par le Real Madrid pensait prendre cher en discipline. Mais finalement, l’arbitre est revenu sur sa décision et a signifié dans son rapport qu’un simple deuxième avertissement suffisait.

Fonseca en veut à Endrick et aux arbitres

Des changements un peu déroutants, mais qui permettent à l’OL d’être privé d’Endrick pendant un seul match, ce dimanche contre Nice. Une bonne chose pour Paulo Fonseca, qui espère toutefois que l’ancien de Palmeiras va retenir la leçon. Car le mauvais geste est là, et Endrick va devoir apprendre à vivre avec des défenses musclées à son égard. Et ne pas commencer à se faire une mauvaise réputation auprès des arbitres.
« Je ne suis pas satisfait. Nous étions concentrés sur le carton, mais ce n’était pas juste. Endrick doit apprendre de la situation, j’ai parlé avec lui. Il doit comprendre qu’il est un joueur qui a toute l’attention maintenant », a livré l’entraineur lyonnais, qui n’a pas voulu trop en rajouter, même si le technicien portugais découvre que parfois, des gestes assez proches, peuvent avoir des sanctions différentes selon l’interprétation des officiels et d’autres critères.
« Je ne veux pas trop parler de cette situation, mais aujourd’hui, je ne sais pas trop ce qui est juste ou pas en termes de carton. Chaque week-end, il y a différentes décisions ou interprétations sur les cartons. Je veux que nous puissions comprendre ce qui vaut rouge ou jaune. Il y a trop d’interprétations différentes aujourd’hui », a souligné l’entraineur de l’OL, qui réclame comme beaucoup une uniformisation de l’arbitrage.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279851_0034
PSG

PSG : Le Barça fait la morale à Luis Enrique

ICONSPORT_334081_0043
OM

OM : Abardonado s’attend au pire

ICONSPORT_283183_0204
PSG

C'est le remplaçant idéal, Luis Enrique le veut au PSG

Fil Info

13 févr. , 17:00
PSG : Le Barça fait la morale à Luis Enrique
13 févr. , 16:00
OM : Abardonado s’attend au pire
13 févr. , 15:40
C'est le remplaçant idéal, Luis Enrique le veut au PSG
13 févr. , 15:20
Après l’OM, De Zerbi prend encore un coup sur la tête
13 févr. , 15:00
Ce champion d'Europe avoue avoir refusé l'OM
13 févr. , 14:30
TV : Daniel Bravo pardonné, beIN Sports le relance
13 févr. , 14:00
OL : Retards, moqueries, arnaques… Le groupe vit bien
13 févr. , 13:40
L'OM trahit Arsenal, Nwaneri est dégoûté

Derniers commentaires

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

vu comment ils sabordent les droits TV , pas sur, le PSG en a que faire des droits TV,ils en ont pas besoin

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Ahhysjdjsk sa gsgVksuz🤡😱🤡🏁🏴🏴‍☠️🚩🏳️‍🌈

OM : De Zerbi est parti, une compo signée Longoria ?

Ca doit être ça, très certainement

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

vis ma vie d'abruti décérébré surtout

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

vie a vie, mais bien sur...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading