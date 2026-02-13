Carton rouge annulé pour Endrick, l’OL réagit

Dans une action confuse, Endrick a vu son carton changer de couleur le week-end dernier à Nantes. Même si son attaquant a été épargné en discipline, l'OL a du mal à suivre et prévient son joueur vedette.

Sur son petit nuage depuis sa signature à l’Olympique Lyonnais, Endrick a vu rouge le week-end dernier. Averti très rapidement en début de rencontre, le Brésilien a effectué un mauvais geste sur un ballon alors qu’il était à la lutte. Deuxième carton jaune synonyme de rouge, puis rouge direct après intervention de la VAR, le joueur prêté par le Real Madrid pensait prendre cher en discipline. Mais finalement, l’arbitre est revenu sur sa décision et a signifié dans son rapport qu’un simple deuxième avertissement suffisait.

Fonseca en veut à Endrick et aux arbitres

Des changements un peu déroutants, mais qui permettent à l’OL d’être privé d’Endrick pendant un seul match, ce dimanche contre Nice. Une bonne chose pour Paulo Fonseca, qui espère toutefois que l’ancien de Palmeiras va retenir la leçon. Car le mauvais geste est là, et Endrick va devoir apprendre à vivre avec des défenses musclées à son égard. Et ne pas commencer à se faire une mauvaise réputation auprès des arbitres.

« Je ne suis pas satisfait. Nous étions concentrés sur le carton, mais ce n’était pas juste. Endrick doit apprendre de la situation, j’ai parlé avec lui. Il doit comprendre qu’il est un joueur qui a toute l’attention maintenant », a livré l’entraineur lyonnais, qui n’a pas voulu trop en rajouter, même si le technicien portugais découvre que parfois, des gestes assez proches, peuvent avoir des sanctions différentes selon l’interprétation des officiels et d’autres critères.

« Je ne veux pas trop parler de cette situation, mais aujourd’hui, je ne sais pas trop ce qui est juste ou pas en termes de carton. Chaque week-end, il y a différentes décisions ou interprétations sur les cartons. Je veux que nous puissions comprendre ce qui vaut rouge ou jaune. Il y a trop d’interprétations différentes aujourd’hui », a souligné l’entraineur de l’OL, qui réclame comme beaucoup une uniformisation de l’arbitrage.