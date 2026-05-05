OL : Adam El Boughlamy, le premier gros coup de Louis-Jean

L'OL flaire un très joli coup chez les jeunes prometteurs. Adam El Boughlamy, milieu de terrain de Montpellier, pourrait signer pour zéro euro.

Qualification directe ou pas pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais va continuer d’opérer comme il l’a fait l’été dernier. Il n’y aura pas de folies, mais des bons coups et des paris où il est nécessaire de mettre un peu d’argent. Même si Paulo Fonseca restera en poste, l’entraineur portugais sait qu’il va perdre plusieurs joueurs majeurs, le déficit de l’OL étant colossal, des ventes seront inévitables. Au milieu de terrain, des départs auront forcément lieu également. Et les idées fusent pour apporter du sang neuf dans la cellule de recrutement menée par Matthieu Louis-Jean.

Un joueur en fin de contrat, trois clubs débarquent

A commencer par Adam El Boughlamy, jeune milieu de terrain formé pendant toute sa jeune carrière au Montpellier HSC. Le Franco-Marocain de 18 ans est un joueur capable de récupérer et de se projeter, lui qui a marqué huit buts cette saison entre le championnat national U19 et la Coupe Gambardella. Mais surtout, c’est sa situation contractuelle qui intéresse du monde, puisqu’il sera tout simplement libre de s’engager où il le souhaite cet été, étant en fin de contrat. Adam El Boughlamy est même le capitaine de l’équipe qui s’est hissée cette saison en finale de la Coupe Gambardella, signe qu’il fait partie des meilleurs jeunes de son âge en France.