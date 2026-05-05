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OL : Adam El Boughlamy, le premier gros coup de Louis-Jean

OL05 mai , 8:20
parGuillaume Conte
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L'OL flaire un très joli coup chez les jeunes prometteurs. Adam El Boughlamy, milieu de terrain de Montpellier, pourrait signer pour zéro euro.
Qualification directe ou pas pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais va continuer d’opérer comme il l’a fait l’été dernier. Il n’y aura pas de folies, mais des bons coups et des paris où il est nécessaire de mettre un peu d’argent. Même si Paulo Fonseca restera en poste, l’entraineur portugais sait qu’il va perdre plusieurs joueurs majeurs, le déficit de l’OL étant colossal, des ventes seront inévitables. Au milieu de terrain, des départs auront forcément lieu également. Et les idées fusent pour apporter du sang neuf dans la cellule de recrutement menée par Matthieu Louis-Jean.

Un joueur en fin de contrat, trois clubs débarquent

A commencer par Adam El Boughlamy, jeune milieu de terrain formé pendant toute sa jeune carrière au Montpellier HSC. Le Franco-Marocain de 18 ans est un joueur capable de récupérer et de se projeter, lui qui a marqué huit buts cette saison entre le championnat national U19 et la Coupe Gambardella. Mais surtout, c’est sa situation contractuelle qui intéresse du monde, puisqu’il sera tout simplement libre de s’engager où il le souhaite cet été, étant en fin de contrat. Adam El Boughlamy est même le capitaine de l’équipe qui s’est hissée cette saison en finale de la Coupe Gambardella, signe qu’il fait partie des meilleurs jeunes de son âge en France.
Résultat, selon Foot Mercato, l’OL fait partie des prétendants les plus sérieux pour le récupérer cet été. Et cela sans dépenser un euro. Strasbourg et Lorient sont aussi sur le coup, mais Lyon a désormais une belle réputation avec du temps de jeu donné à ses jeunes joueurs, et des besoins en terme d’effectif pour répondre présent sur les différentes compétitions. En tout cas, le risque financier serait forcément minime avec un joueur aussi jeune et en fin de contrat, même s’il reste à savoir si l’OL saura se montrer convaincant, et effectuer une offre capable de l’emporter face aux autres clubs de Ligue 1 intéressés.

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iL faudra un jour vérifier si danser pendant quelques secondes même si ça parait long fait perdre plus de temps que faire un gros tas de joueurs qui se grimpent dessus ou courir faire des bisous et sauter dans les bras de son entraineur et des remplaçants hum pas certain du tout

PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »

Oui tu as la tentation Doué au milieu mais en faisant ça tu mets barcola aussi sur le terrain et tu n'as plus aucune cartouche en réserve. Je mettrais Ruiz pour avoir mayulu barcola lee et ramos en réserve. Si Barcola joue d'entrée et que tu vas en prolongation, tu n'as plus aucun joueur explosif sur le banc et avec cette intensité tu auras besoin d'entrants percutants

Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

C'est là où on voit la bassesse de ce genre d'individu. Ca pleure quand son club est à la dérive, ça grogne quand des merdeux comme eux viennent les narguer quand ça va mal pour eux, et ça fait exactement la même chose à la moindre occasion. Mais bon ils ont une excuse: "c'est pas eux qu'ont commencé"...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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