Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

L'Olympique Lyonnais ne gardera pas un bon souvenir de son déplacement à Rennes. Une défaite 3 buts à 1, un carton rouge de Tyler Morton et une blessure importante de Rémy Descamps.

Rémy Descamps n'a pas passé une très belle soirée sur la pelouse du Roazhon Park. Titularisé pour garder les buts lyonnais, le portier de 29 ans a longtemps tenu la barraque avant de craquer en fin de match. Sur le but égalisateur d'Anthony Rouault, le joueur qui aurait pourtant dû ne pas terminer la rencontre à cause d'une grosse semelle sur Khalis Merah, Descamps s'est pris un coup de pied de la part de Jérémie Jacquet, lequel visait le ballon. Dans la foulée, il s'est rapidement tenu le poignet droit, a été observé par les soigneurs, mais a tenu à terminer la rencontre avant d'encaisser deux nouveaux buts. Ce mardi 16 septembre, l'ancien gardien du FC Nantes a passé des examens qui ne sont pas rassurants.

Comme l'indique L'Equipe, Rémy Descamps « souffre d'une lésion ligamentaire au poignet droit » suite au coup qu'il a reçu face au Stade Rennais. Une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant au moins un mois. Son retour est attendu après la prochaine trêve internationale, soit probablement pour le déplacement des Gones à Nice le week-end du 18 octobre. Pour le remplacer, Paulo Fonseca aura l'occasion de lancer Dominik Greif, le gardien slovaque arrivé cet été contre 4 millions d'euros.