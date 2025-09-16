ICONSPORT_270673_0306
Rémy Descamps lors de Rennes - OL

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

OL16 sept. , 16:45
parQuentin Mallet
L'Olympique Lyonnais ne gardera pas un bon souvenir de son déplacement à Rennes. Une défaite 3 buts à 1, un carton rouge de Tyler Morton et une blessure importante de Rémy Descamps.
Rémy Descamps n'a pas passé une très belle soirée sur la pelouse du Roazhon Park. Titularisé pour garder les buts lyonnais, le portier de 29 ans a longtemps tenu la barraque avant de craquer en fin de match. Sur le but égalisateur d'Anthony Rouault, le joueur qui aurait pourtant dû ne pas terminer la rencontre à cause d'une grosse semelle sur Khalis Merah, Descamps s'est pris un coup de pied de la part de Jérémie Jacquet, lequel visait le ballon. Dans la foulée, il s'est rapidement tenu le poignet droit, a été observé par les soigneurs, mais a tenu à terminer la rencontre avant d'encaisser deux nouveaux buts. Ce mardi 16 septembre, l'ancien gardien du FC Nantes a passé des examens qui ne sont pas rassurants.
Comme l'indique L'Equipe, Rémy Descamps « souffre d'une lésion ligamentaire au poignet droit » suite au coup qu'il a reçu face au Stade Rennais. Une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant au moins un mois. Son retour est attendu après la prochaine trêve internationale, soit probablement pour le déplacement des Gones à Nice le week-end du 18 octobre. Pour le remplacer, Paulo Fonseca aura l'occasion de lancer Dominik Greif, le gardien slovaque arrivé cet été contre 4 millions d'euros.
R. Descamps

R. Descamps

FranceFrance Âge 29 Gardien

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_258067_0407
Ligue 1

L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer

ICONSPORT_260700_0897
Ligue des Champions

Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

canal laure boulleau victime des rinagrds iconsport 258823 0304 392191
OM

LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne

ICONSPORT_186591_0112 (1)
OL

Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

Fil Info

17:40
L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer
17:37
Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:20
LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne
17:00
Ce gros bug du mercato va tuer l'OL
16:30
Erling Haaland à Barcelone, c'est parti !
16:00
Real-OM : Greenwood mange un énorme coup de pression
15:30
Nantes : Luis Castro fait une découverte terrifiante
15:00
« Je me suis bagarré à tous les entrainements », un joueur du PSG passe aux aveux
14:40
Ligue Europa : Ce match de l’OL interdit en France

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

"J'’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel." Dixit celui qui certainement se plaignait que des injustices soient sifflées en trombe. La Var a fait son taf excepté sur le geste du Rennais mais encore une fois si l'arbitre juge qu'il n'a pas besoin de voir le ralenti c'est son droit. Le Var est un outi, l'arbitre décide de l'utiliser ou pas. C'est facile à comprendre .

L'OL sur un fil, attention danger !

Ils ont la réussite mais en effet le banc devrait manquer

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

putain, on vous l'a dit sur l'egalisation de Rennes, il n'y a pas HJ et il n'y a pas de faute sur le gardien, il n'est meme pas mort.

OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

Bein si quand meme... Etre dans les 24 doit être un objectif atteignable!

A Madrid, l’OM n’existe pas

Admettons qu'il n'y a que 10% de chance d'une victoire (le 0% n'existe pas), vous n'êtes pas obligé t'attendre le 10ème match pour la faire cette victoire, ça peut-être le 5ème match ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading