ICONSPORT_283669_0289

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

OL30 janv. , 17:00
parGuillaume Conte
2
L'OL se prépare à perdre Ruben Kluivert cet hiver. Les dirigeants lyonnais travaillent sur un plan B si le Néerlandais, courtisé, devait partir.
Voilà une information qui va certainement doucher un peu l’enthousiasme actuel des supporters de l’OL. Recruté en catimini l’été dernier en provenance de Casa Pia, Ruben Kluivert a mis un temps fou à trouver ses marques. Mais quand Moussa Niakhaté et Clinton Mata sont partis à la Coupe d’Afrique des Nations, Paulo Fonseca n’a pas eu le choix et a fait confiance au défenseur central. Le Néerlandais a répondu aux attentes, et en dehors d’une boulette face à Metz le week-end dernier, il a démontré ses progrès constants au point de devenir une vraie solution à ce poste pour l’OL. Au coeur d'une série de neuf victoires consécutives et d'une première place en Europa League, la réussite de Kluivert s'est faite remarquer.

Une offre que l'OL ne peut pas refuser

De quoi justifier une fois de plus les investissements réalisés par Matthieu Louis-Jean et son équipe l’été dernier. Mais cette progression a aussi son revers, tant l’OL ne serait pas en position de repousser une bonne offre si elle devait venir. C’est ce qu’annonce le journaliste Sacha Tavolieri, pour qui Ruben Kluivert est très suivi dans les derniers jours de ce mercato, et l’OL est au courant de cet engouement. « En cette fin de marché hivernal, Ruben Kluivert pourrait quitter le club car il suscite de l’intérêt. Lyon est au courant de cette possibilité et, en conséquence, regarde le profil de défenseurs centraux », a annoncé le spécialiste du mercato.
Acheté pour 3,7 ME, avec des bonus et un intéressement sur une éventuelle plus-value, Ruben Kluivert avait tapé dans l’oeil de quelques formations de Premier League, notamment en raison de ses capacités athlétiques impressionnantes. Au point de provoquer une offre que l’OL ne pourrait pas refuser. Les Lyonnais travaillent en tout cas sur un plan B en cas de départ du Néerlandais, signe que cette possibilité existe concrètement.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_253312_0155
TV

TV : Le Mondial 2026 sur Ligue 1+, le coup de théâtre

Jhon Duran
LOSC

Lille recrute un buteur en Arabie Saoudite

c est hors sujet didier deschamps refuse d en parler iconsport 269165 0016 398427
Info

Vainqueur au tribunal, Riolo nargue Deschamps

ICONSPORT_278470_0294
Ligue des Champions

LdC : Les dates de PSG-Monaco dévoilées

Fil Info

30 janv. , 18:00
TV : Le Mondial 2026 sur Ligue 1+, le coup de théâtre
30 janv. , 17:40
Lille recrute un buteur en Arabie Saoudite
30 janv. , 17:20
Vainqueur au tribunal, Riolo nargue Deschamps
30 janv. , 17:03
LdC : Les dates de PSG-Monaco dévoilées
30 janv. , 16:40
Séisme à l'OM, Balerdi mis en vente
30 janv. , 16:20
De Zerbi reste à l’OM
30 janv. , 16:00
PSG : Luis Enrique exige une énorme condition pour prolonger
30 janv. , 15:40
OL : Sans nouvelles, Yaremchuk s’est fait planter

Derniers commentaires

De Zerbi reste à l’OM

Après tout il faut insister la mayonnaise prendra bien un jour, Liverpool font toujours confiance à Slot ! Alors pourquoi pas nous !

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

Ce sera malheureusement le problème avec tous nos meilleurs joueurs Mais faudra faire une très bonne offre au joueur ET AU CLUB

Séisme à l'OM, Balerdi mis en vente

Et avec son attitude pourrie sur le terrain … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

15 20M

OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang

Ce n'est pas Osbor mais Ozgor ou Hossegor.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading