Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

Après tout il faut insister la mayonnaise prendra bien un jour, Liverpool font toujours confiance à Slot ! Alors pourquoi pas nous !
Ce sera malheureusement le problème avec tous nos meilleurs joueurs Mais faudra faire une très bonne offre au joueur ET AU CLUB
Et avec son attitude pourrie sur le terrain … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
15 20M
Ce n'est pas Osbor mais Ozgor ou Hossegor.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
🦁 Infos #OL : 🇳🇱 En cette fin de marché hivernal, Ruben Kluivert pourrait quitter le club car il suscite de l’intérêt. Lyon est au courant de cette possibilité et, en conséquence, regarde le profil de défenseurs centraux. ⏳ Wait&See. #mercato