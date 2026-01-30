Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

L'OL se prépare à perdre Ruben Kluivert cet hiver. Les dirigeants lyonnais travaillent sur un plan B si le Néerlandais, courtisé, devait partir.

Voilà une information qui va certainement doucher un peu l’enthousiasme actuel des supporters de l’OL . Recruté en catimini l’été dernier en provenance de Casa Pia, Ruben Kluivert a mis un temps fou à trouver ses marques. Mais quand Moussa Niakhaté et Clinton Mata sont partis à la Coupe d’Afrique des Nations, Paulo Fonseca n’a pas eu le choix et a fait confiance au défenseur central. Le Néerlandais a répondu aux attentes, et en dehors d’une boulette face à Metz le week-end dernier, il a démontré ses progrès constants au point de devenir une vraie solution à ce poste pour l’OL. Au coeur d'une série de neuf victoires consécutives et d'une première place en Europa League, la réussite de Kluivert s'est faite remarquer.

Une offre que l'OL ne peut pas refuser

En cette fin de marché hivernal, Ruben Kluivert pourrait quitter le club car il suscite de l’intérêt. Lyon est au courant de cette possibilité et, en conséquence, regarde le profil de défenseurs centraux », a annoncé le spécialiste du mercato. De quoi justifier une fois de plus les investissements réalisés par Matthieu Louis-Jean et son équipe l’été dernier. Mais cette progression a aussi son revers, tant l’OL ne serait pas en position de repousser une bonne offre si elle devait venir. C’est ce qu’annonce le journaliste Sacha Tavolieri, pour qui Ruben Kluivert est très suivi dans les derniers jours de ce mercato , et l’OL est au courant de cet engouement. «», a annoncé le spécialiste du mercato.

Acheté pour 3,7 ME, avec des bonus et un intéressement sur une éventuelle plus-value, Ruben Kluivert avait tapé dans l’oeil de quelques formations de Premier League, notamment en raison de ses capacités athlétiques impressionnantes. Au point de provoquer une offre que l’OL ne pourrait pas refuser. Les Lyonnais travaillent en tout cas sur un plan B en cas de départ du Néerlandais, signe que cette possibilité existe concrètement.