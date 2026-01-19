Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

L'OL a présenté Noah Nartey comme nouvelle recrue. Un bel investissement pour un club qui se veut ambitieux pour l'avenir.

Une nouvelle recrue à l’Olympique Lyonnais. Après Endrick, Noah Nartey a signé en provenance de Brondby. Le milieu de terrain, qui va porter le maillot numéro 99, s’est engagé pour quatre ans et demi avec l’OL. Le club rhodanien a donné les détails financiers de cette opération.

« Un transfert de 7,5M€, assorti de bonus pouvant atteindre 2,5M€ ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value », a expliqué l’OL, qui peut aussi dépasser les 10 ME si Noah Nartey répond aux attentes.

Le club de Michele Kang a justifié cet investissement comme une volonté de continuer à recruter ce qui se fait de mieux chez les jeunes joueurs en Europe. « L’arrivée de Noah Nartey s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’Olympique Lyonnais, qui entend s’appuyer sur des profils à fort potentiel, intégrés durablement au projet du club », a fait savoir l’OL, qui pourra compter rapidement sur le joueur danois pour compléter son équipe, en Ligue 1, en Coupe de France comme en Coupe d’Europe.



