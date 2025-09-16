Niakhaté annonce la suite du programme pour l'OL

L'OL s'est incliné face au Stade Rennais dimanche soir en Ligue 1. Un coup d'arrêt pour le collectif des Gones même si Moussa Niakhaté n'est pas plus inquiet que cela.

L' OL est tombé de haut face à Rennes en Ligue 1 le week-end passé et aura à coeur de vite rebondir contre le SCO d'Angers vendredi soir. En Bretagne, les troupes de Paulo Fonseca n'ont pas réussi à gérer la fin de rencontre, encaissant trois buts et se montrant très fébriles. Pourtant, pendant près d'une heure de jeu, le collectif rhodanien était plus qu'au niveau. Un fait qui rassure certains joueurs de l'OL. C'est notamment le cas de Moussa Niakhaté, qui demande du calme. Surtout, l'ancien de Nottingham Forest a rappelé quel était l'objectif principal des Gones en ce début de saison.

Niakhaté rassure les sceptiques

Dans des propos rapportés par Le Progrès, le défenseur de l'OL a en effet indiqué : « Si on avait fait la deuxième période contre Rennes comme la première, on aurait gagné. On a notre part de responsabilités, on pouvait mettre le 2-0 aussi. Après, on a reculé, on a mal joué, ils sont passés en 4-2-4 et nous avons été en difficulté, mais voilà, les faits de jeu sont là, et finalement les Rennais ont gagné, félicitations à eux. Maintenant, cela n’enlève pas que nous avons fait un bon début de saison. On doit battre Angers vendredi, pour viser les 12 points sur 15. On se remet en question et on travaille pour ça ».

Cette saison, l'Olympique Lyonnais sait que le calendrier sera difficile à gérer, surtout avec la Ligue Europa à disputer. Paulo Fonseca a en plus un effectif très jeune. Mais ce début de saison reste encourageant pour les Gones, auteur de trois victoires en quatre rencontres et qui sont donc logiquement dans le wagon de tête du championnat de France.