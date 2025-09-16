Niakhaté annonce la suite du programme pour l'OL

Mon pronostic : Real Madrid 5 - 0 Olympique de Marseille 3 buts de Kylian Mbappé...
Ah bon ? On nous aurait menti ? 😏🇮🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Le tirage est loin d'être facile avec Liverpool, le Réal, Newcastle, le Sporting (Les clubs portugais réussissent bien contre les français), l'Atalanta et éventuellement l'Ajax. Rien que contre les 4 premiers faire un résultat sera une perf. En revanche se rater contre les 2 belges seraient une contre perf, même si Bruges a fait une bonne ldc la saison passée en finissant 24ème. Il faut être réaliste, l'équipe est en rodage.
Rires, tu dévies la conversation car tu n'es pas capable de prouver tes dires. La ficelle est grosse, il n'y a que toi pour croire que ça passe, et oui. Maitre Capello là, rires.
Gros bug de faire rentré Ghezzal alors qu on a Moreira Rodriguez Molébé qui on fait toute la prépa Rachid dit Rachon qui a eu cette idée de génie de le recruter . Avec le rouge de Morton la rentrée de Rachon et un Tolisso qui était cramé finalement on a finis a sept joueur de champ comment tu peux tenir un score a sept j arrive pas a comprendre Fonseca sur ses changement . J ai oublié Tagliafico qui aurait pu tenir la baraque derrière.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Loading