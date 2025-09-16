ICONSPORT_268698_0339

Ligue Europa : Ce match de l'OL interdit en France

Le 22 janvier prochain, l'OL se déplacera en Suisse en Europa League pour y défier les Young Boys de Berne. Malheureusement pour les fans et observateurs lyonnais, la rencontre ne sera pas disponible sur les antennes de Canal+. 
L'OL aura une énorme saison à gérer avec la Ligue 1, la Coupe de France mais aussi l'Europa League. Paulo Fonseca ne manquera pas de travail, surtout que son effectif a été amputé cet été de nombreux joueurs phares. Le Portugais s'avance tout de même confiant, surtout que son collectif répond bien en ce début de saison. L'OL commencera son aventure en Europe sur la pelouse d'Utrecht le 25 septembre. Un déplacement périlleux pour un groupe jeune. Les Gones auront besoin de la présence de leurs fans pour les aider à se surpasser. Autre déplacement à venir pour les Rhodaniens, celui à Berne le 22 janvier 2026. Et malheureusement, la rencontre ne sera pas diffusée sur les antennes de Canal+ malgré le fait que la chaîne cryptée ait les droits. 

Canal+ menacé 

En effet, la raison de la non-diffusion de Young Boys vs OL est le sponsor maillot de l'équipe suisse. Cette dernière arbore la société Plus500, service d'investissement sur des contrats financiers classés très risqués par l'Autorité française des marchés financiers. Si Canal+ prenait le risque de diffuser la rencontre, elle payerait alors 100 000 euros d'amende. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne rigole pas sur le sujet et a notamment indiqué concernant le comportement de Canal+ : « Le service national des enquêtes de la DGCCRF a constaté, dans le cadre de ses investigations, que le groupe Canal+ a diffusé à plusieurs reprises une publicité lisible sur les maillots des joueurs de l'équipe de football des Young Boys de Berne lors de deux compétitions diffusées en direct et à l'occasion de la mise en ligne sur le site canalplus.com des moments forts de ces matches, pour le sponsor Plus500, proposant des services d'investissement portant sur les contrats financiers risqués. Ces publicités sont interdites par le code de la consommation. La DGCCRF a donc ordonné au groupe Canal+ de cesser ces pratiques ».

Reste à savoir si un moyen sera trouvé pour la diffusion du match ou si les fans lyonnais devront faire une croix sur un match européen de leur club de coeur... 
