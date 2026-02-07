PSG : Un agent légendaire aide Paris à couler le Real

Cela fait plusieurs mois que le Real Madrid est annoncé sur les rangs pour Vitinha. Un transfert du milieu du PSG chez les Merengue semble très difficile à imaginer. C'est d'autant plus le cas avec l'entourage du joueur portugais.

Le coup de génie de Luis Campos au Paris Saint-Germain est incontestablement le transfert de Vitinha. En 2022, le club parisien allait chercher le milieu de terrain à Porto pour un peu plus de 41 millions d'euros. Après une saison d'adaptation en Ligue 1, le joueur donne désormais la pleine mesure de son talent. Adroit techniquement, doté d'une bonne lecture de jeu, Vitinha possède aussi une superbe frappe de balle. Sa progression personnelle a accompagné la progression collective du PSG. Baromètre des Parisiens, le milieu a une valeur inestimable pour Luis Enrique.

Vitinha au Real, le gros hic

De quoi faire envie aux concurrents européens et notamment au Real Madrid. Affaibli dans l'entrejeu après la retraite de Kroos, le club espagnol lorgne sur Vitinha depuis plusieurs mois. Reste à convaincre Nasser Al-Khelaifi, ce qui ne sera pas évident. Le PSG est difficile à faire plier financièrement et il ne fera aucun cadeau à un ennemi déclaré. Séduire directement le joueur peut débloquer le dossier mais un homme pose clairement problème.