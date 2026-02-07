ICONSPORT_247410_0025
Jorge Mendes

PSG : Un agent légendaire aide Paris à couler le Real

PSG07 févr. , 11:00
parMehdi Lunay
0
Cela fait plusieurs mois que le Real Madrid est annoncé sur les rangs pour Vitinha. Un transfert du milieu du PSG chez les Merengue semble très difficile à imaginer. C'est d'autant plus le cas avec l'entourage du joueur portugais.
Le coup de génie de Luis Campos au Paris Saint-Germain est incontestablement le transfert de Vitinha. En 2022, le club parisien allait chercher le milieu de terrain à Porto pour un peu plus de 41 millions d'euros. Après une saison d'adaptation en Ligue 1, le joueur donne désormais la pleine mesure de son talent. Adroit techniquement, doté d'une bonne lecture de jeu, Vitinha possède aussi une superbe frappe de balle. Sa progression personnelle a accompagné la progression collective du PSG. Baromètre des Parisiens, le milieu a une valeur inestimable pour Luis Enrique.

Vitinha au Real, le gros hic

De quoi faire envie aux concurrents européens et notamment au Real Madrid. Affaibli dans l'entrejeu après la retraite de Kroos, le club espagnol lorgne sur Vitinha depuis plusieurs mois. Reste à convaincre Nasser Al-Khelaifi, ce qui ne sera pas évident. Le PSG est difficile à faire plier financièrement et il ne fera aucun cadeau à un ennemi déclaré. Séduire directement le joueur peut débloquer le dossier mais un homme pose clairement problème.
Il s'agit de Jorge Mendes. Le super agent portugais représente les intérêts de Vitinha. Homme de confiance de Cristiano Ronaldo, il n'est plus très apprécié à Madrid depuis le transfert raté d'un autre de ses clients, Leny Yoro, en 2024. Selon le journaliste Mario Cortegana, le Real ne se fait guère d'illusions avec Mendes dans les parages. « Avec Mendes comme agent… ce serait un transfert que le Real Madrid juge quasi impossible », a lâché la plume de The Athletic sur sa chaîne Youtube. Très important sur certaines acquisitions du PSG, Jorge Mendes possède vraiment un rôle clé dans le mercato parisien.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281648_0003
OM

OM : Regragui pour remplacer De Zerbi ?

asse socios verts signe l exploit et entre dans le capital iconsport 266854 0105 398587
ASSE

L’ASSE dopée financièrement en Ligue 2 ?

ICONSPORT_285236_0317
OM

OM : Greenwood de retour, MU craque pour de bon

Fil Info

07 févr. , 12:00
OM : Regragui pour remplacer De Zerbi ?
07 févr. , 11:30
L’ASSE dopée financièrement en Ligue 2 ?
07 févr. , 10:30
OM : Greenwood de retour, MU craque pour de bon
07 févr. , 10:00
Nantes perd gros dans la course au maintien
07 févr. , 9:30
OM : Grégory Schneider dénonce un scandale
07 févr. , 9:00
Rennes refuse Pierre Sage, l'erreur fatale
07 févr. , 8:40
PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises
07 févr. , 8:20
OL : Ce crack fait des choses irréelles, Lyon le blinde

Derniers commentaires

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Combien le budget de Nantes pauvre guignol?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Pout l'enculade tu t'y connais vu que c'est ton activité tous les soirs dans le quartier chaud de marseille ,tu y es très connu et ta femme aussi

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Pauvre guignol ou as tu vu qu'on a peur de tes sous merdes? Quand on perd 3 à 0 à Bruges on s'ecrase .

PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises

Vous ignorez sans doute les niveau des salaires des patrons du CAC 40

PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises

Les chiffres d'affaires generés dans le foot sont dus à une équipe donc aux joueurs .Les aigris, les envieux jalousent ces joueurs mais si ils avaient eu le talent ,ils auraient trouvé normal de gagner ces sommes là.Moi ça ne me derange pas .Allez voir en NBA le niveau de salaire ,le sport rapporte beaucoup d'argent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading