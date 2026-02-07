PSG : Un agent légendaire aide Paris à couler le Real

Combien le budget de Nantes pauvre guignol?
Vous ignorez sans doute les niveau des salaires des patrons du CAC 40
Les chiffres d'affaires generés dans le foot sont dus à une équipe donc aux joueurs .Les aigris, les envieux jalousent ces joueurs mais si ils avaient eu le talent ,ils auraient trouvé normal de gagner ces sommes là.Moi ça ne me derange pas .Allez voir en NBA le niveau de salaire ,le sport rapporte beaucoup d'argent
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
