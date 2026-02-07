L’ASSE dopée financièrement en Ligue 2 ?

L’ASSE dispose désormais de moyens financiers importants grâce à l’arrivée récente de Kilmer Sports, de quoi susciter certaines convoitises du côté de la concurrence.

Candidate déclarée à la montée en Ligue 1 en fin de saison, l’ ASSE a encore un long chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. Mais les moyens sont bel et bien là pour envisager de belles choses. L’arrivée récente de Kilmer Sports permet à Saint-Étienne d’aborder l’avenir avec davantage de sérénité. Les Stéphanois devront toutefois relancer une dynamique positive en Ligue 2 afin de lutter jusqu’au bout pour la montée. Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne reçoit Montpellier pour un choc très attendu. L’entraîneur du club héraultais, Zoumana Camara, ne dira certainement pas le contraire.

Camara ravit pour les Verts

Dans une interview accordée au Progrès, l’ancien défenseur des Verts a en effet fait part de son émotion au moment de retrouver le club stéphanois. Il est également revenu sur le nouveau statut de l’ASSE, désormais plus puissante financièrement :

« C’est toujours particulier pour moi de revenir à Geoffroy-Guichard. C’est mon club formateur et j’y ai quand même dormi dans ce stade. À l’époque, il y avait des chambres. (…) J’ai suivi tout cela de loin. On sent qu’ils ont plus de moyens, ça change. J’ai connu des périodes où les Verts faisaient partie de la fourchette médiane, sans être réputés pour disposer de gros moyens. Là, on a le sentiment que le club a basculé dans une autre catégorie, et c’est tant mieux pour eux. »

Si Camara porte toujours l’AS Saint-Étienne dans son cœur, il n’en cherchera pas moins à réaliser un joli coup à Geoffroy-Guichard ce samedi soir. D’autant plus que Montpellier reste sur une élimination cruelle à Nice en Coupe de France et aura à cœur de rectifier le tir face à un adversaire de prestige en Ligue 2.