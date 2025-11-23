Miracle à l'OL, ce Brésilien croise les doigts

Remplaçant à l’OL, où Paulo Fonseca lui préfère Nicolas Tagliafico, Abner espère tout de même disputer la Coupe du monde avec le Brésil cet été.

Recruté par l’Olympique Lyonnais au Betis Séville pour 8 millions d’euros il y a un an et demi, Abner a soufflé le chaud et le froid dans la capitale des Gaules depuis son arrivée. Le latéral gauche de 25 ans a eu quelques bonnes périodes, profitant notamment de sa qualité offensive et de sa polyvalence. Reste que le titulaire indiscutable à ce poste est Nicolas Tagliafico, de manière assez incontestable. L’Argentin, champion du monde en 2018, est un taulier de Paulo Fonseca, qui s’en passe le plus rarement possible.

Utilisé seulement six fois en Ligue 1 depuis le début de la saison (3 titularisations), Abner espère renverser la vapeur. Surtout, celui qui compte 4 sélections avec le Brésil a un objectif fou : retrouver la Seleçao et disputer la Coupe du monde en 2026. Cela relèverait presque du miracle pour un joueur qui n’arrive pas à s’imposer à Lyon.

Abner vise la Coupe du monde

« J’ai déjà été appelé deux fois en sélection et c’est l’un de mes objectifs d’y retourner. Si je fais un bon travail ici à Lyon, je pourrais être appelé pour la Coupe du Monde, j’espère être en sélection. Je peux jouer dans plusieurs dispositifs, c’est l’une de mes caractéristiques. Je peux jouer un peu plus haut et j’aime bien jouer le long de la ligne. Je peux m’adapter selon si on joue à trois ou à quatre derrière, j’essaie d’aider l’équipe et le coach peu importe le dispositif » a fait savoir Abner avant le déplacement de l’OL sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce dimanche après-midi.

A. Da Silva Santos Brésil • Âge 25 • Défenseur Europa League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 1 Jaune Rouge 0

Un match que le Brésilien va démarrer en l’absence de Nicolas Tagliafico, lequel est suspendu après son carton rouge reçu face au Paris Saint-Germain. Une première occasion de marquer des points pour Abner dans l’esprit de Paulo Fonseca mais aussi de son sélectionneur Carlo Ancelotti, qui ne dispose pas de solutions évidentes à ce poste de latéral gauche à quelques mois de la Coupe du monde.