ICONSPORT_265299_0146
John Textor

Merci Textor, Botafogo à une semaine de la mort

OL28 avr. , 16:00
parHadrien Rivayrand
0
John Textor a laissé l’OL dans un état plus que précaire et semble reproduire le même schéma à Botafogo. Le club brésilien traverse une grave crise financière et pourrait bientôt se retrouver en grande difficulté.
Il y a quelques mois, l’OL décidait de ne plus collaborer avec John Textor, ce qui lui a permis de reprendre une certaine stabilité en Ligue 1. Mais les difficultés financières restent bien présentes, malgré la récente arrivée de Michèle Kang. Les Gones tentent tant bien que mal de relever la tête et, en championnat, malgré des moyens revus à la baisse, réalisent quelques performances XXL, au point de pouvoir encore espérer une qualification en Ligue des champions en fin de saison.

Botafogo appelle à l'aide 

De son côté, John Textor a eu le temps de se concentrer sur ses autres clubs, dont Botafogo. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le businessman américain ne fait pas que des heureux… Il a même été récemment écarté de la gestion de Botafogo par un tribunal arbitral brésilien.
Dans un communiqué, le club de Rio de Janeiro alerte désormais sur la situation financière très préoccupante de l’institution. Une situation de « pré-faillite » a même été évoquée. Le nouvel homme fort du club brésilien, Durcésio de Mello, se montre particulièrement inquiet quant à l’avenir de l’équipe. Pour tenter de sauver les meubles, Botafogo a décidé de vendre des joueurs afin de payer les salaires, alors qu'il ne reste qu’une semaine pour trouver de nouvelles ressources afin de les payer :
« Les options pour obtenir les ressources nécessaires au paiement des salaires des employés, des joueurs et des fournisseurs se heurtent à un obstacle commun : l’instabilité de la direction. Personne ne souhaite investir, prêter ou négocier des transferts de joueurs, compte tenu de l’inertie des actionnaires, qui ignorent qui représente ou représentera le SAF Botafogo. La direction est paralysée. »

Lire aussi

Rennes arrive, mauvaise nouvelle pour l’OLRennes arrive, mauvaise nouvelle pour l’OL
Reste à savoir quelles décisions seront prises pour tenter de sauver Botafogo, qui traverse, à l’image de l’OL il y a quelques mois, une période très sombre. De quoi, en tout cas, nuancer un peu plus le bilan de John Textor, dont la gestion financière de ses clubs continue de poser question.
Articles Recommandés
Greenwood Gouiri ICONSPORT_259814_0280
OM

OM : 3 ventes pour 100 ME, McCourt et la DNCG jubilent

ICONSPORT_276170_1020
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque

Julian Alvarez ICONSPORT_364322_0031
Liga

Julian Alvarez au Barça, vers un échange monumental ?

PSG Parc des Princes ICONSPORT_363888_0657
PSG

Le PSG organise la finale de la Ligue des Champions au Parc

Fil Info

28 avr. , 15:30
OM : 3 ventes pour 100 ME, McCourt et la DNCG jubilent
28 avr. , 15:23
Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque
28 avr. , 15:00
Julian Alvarez au Barça, vers un échange monumental ?
28 avr. , 14:30
Le PSG organise la finale de la Ligue des Champions au Parc
28 avr. , 14:16
Opération pour Militao, forfait pour le Mondial 2026
28 avr. , 14:00
L’OM a trois joueurs « ridicules », il balance
28 avr. , 13:40
EdF : Il n'a plus le niveau, Deschamps le convoque pour le Mondial
28 avr. , 13:20
L'OM va faire 9 sur 9, Nabil Djellit s'emballe
28 avr. , 13:00
Xabi Alonso à Chelsea, l’énorme coup des Blues

Derniers commentaires

EdF : Il n'a plus le niveau, Deschamps le convoque pour le Mondial

Son remplaçant sera scruté à la loupe et espérons qu'il fera aussi bien car la Dèche à un sacré palmarès

Julian Alvarez au Barça, vers un échange monumental ?

Le joueur avait pas déclaré vouloir le Barca et rien d’autre ?

Opération pour Militao, forfait pour le Mondial 2026

On s'emmerde même plus à Foutain. On met juste le chapeau, pas besoin d'article...

Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque

Attention !

OM : 3 ventes pour 100 ME, McCourt et la DNCG jubilent

Oui ils n'ont pas fini de nous faire ch.... 😁

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading