Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l'OM le veut tous

L’OM accélère ces dernières heures sur le marché des transferts. Les dirigeants marseillais veulent boucler l’arrivée de quatre nouveaux joueurs.
L’Olympique de Marseille reste, comme à chaque mercato, un club particulièrement scruté. Si la direction phocéenne a récemment affiché sa volonté de miser sur une certaine stabilité, la réalité raconte une autre histoire. La stratégie adoptée cet hiver semble au contraire marquée par une volonté de mouvements.
L’OM doit encore gérer plusieurs chantiers importants, d’autant plus que des départs sont également attendus dans les prochains jours. Dans ce contexte, Roberto De Zerbi se montre optimiste et espère pouvoir rapidement compter sur quatre nouvelles recrues. Des renforts attendus avec impatience, et qui pourraient peser lourd dans la suite de la saison.

L'OM voit grand au mercato et ça promet 

Selon les informations de Foot Mercato, Le Parisien et The Athletic, les pensionnaires du Stade Vélodrome sont effectivement en course pour recruter Quinten Timber (Feyenoord), Himad Abdelli (Angers), Lucas Da Cunha (Côme) et Ethan Nwaneri (Arsenal). Ce dernier pourrait rejoindre l’OM dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, tandis que les trois autres sont susceptibles de s’engager définitivement sous les couleurs phocéennes.

En attendant d’en savoir plus sur les joueurs susceptibles de rejoindre prochainement son effectif, Roberto De Zerbi reste pleinement concentré sur la réception de Liverpool ce mercredi soir en Ligue des champions. Une victoire permettra aux Marseillais de faire un grand pas vers la qualification pour le tour suivant.
Dans cette éventualité, l’OM pourrait alors compter sur l’apport de nouvelles recrues animées par l’ambition de décrocher au moins un titre cette saison. Il faudra toutefois veiller à trouver le juste équilibre au sein d’un groupe phocéen qui a appris à évoluer ensemble. Mais sur le papier, l’idée de pouvoir s’appuyer sur des renforts tels que Timber, Abdelli, Da Cunha ou encore Nwaneri a de quoi séduire plus d’un supporter sur la Canebière.
