Matic crache sur son ancien club, l'OL et Rennes épargnés

L'été dernier, Nemanja Matic a quitté l'OL pour retourner en Italie du côté de Sassuolo. Le milieu de terrain serbe avait pourtant connu une expérience mitigée lors de son passage à la Roma.

L' OL avait senti la bonne affaire il y a quelques mois en s'attachant les services de Nemanja Matic en provenance du Stade Rennais. L'ancien joueur de Chelsea a su apporter toute son expérience au milieu de terrain rhodanien. L'été dernier, l'Olympique Lyonnais a néanmoins dû faire des choix forts lors du marché des transferts. L'idée était de réaliser des économies et donc de se débarrasser de certains gros salaires. Matic était concerné, lui qui a rejoint les rangs de Sassuolo. En Italie, le Serbe espère connaitre une meilleure expérience qu'à la Roma, où il avait signé suite à son départ de Manchester United.

Matic a encore la rage

En une saison, Matic aura disputé 50 matchs avec le club de la Louve. Mais il n'a pas vraiment apprécié son aventure, pointant du doigt un manque de respect à son égard alors qu'il voulait une durée de contrat de minimum deux saisons. Si la Roma paraissait ouverte à cette option, elle a d'abord misé sur Matic pendant une saison, annonçant au Serbe d'autres discussions pour une prolongation en janvier, qui ne sera jamais arrivée :

« Pour moi, je jouais bien et j'étais plutôt bien. Mais en janvier, personne n'est venu frapper à ma porte. J'ai essayé de prendre contact, et on m'a dit que si je jouais plus de 50 % des matchs, je serais automatiquement renouvelé, mais ce n'était pas ce que nous avions convenu l'été précédent. J'avais le sentiment d'être constamment mis à l'épreuve, mais j'étais un joueur expérimenté, je méritais plus de respect ».

Car ce qui aura le plus déçu Matic dans son expérience à l'AS Roma, c'est finalement le comportement des dirigeants, qui n'auront pas tenu leurs promesses :

« A la fin de la saison, j'ai décidé de partir. Le problème, c'est que les gens me promettaient des choses et ne les tenaient pas. Je manquais de stabilité et je n'en étais pas satisfait. J'ai fait de mon mieux, j'ai senti le soutien des supporters, qui me respectaient plus que le club. Rennes est venu me proposer un contrat de trois ans, ce qui signifiait plus de stabilité ».

N. Matić Serbie • Âge 37 • Milieu Coupe de France Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A 37 ans, Matic veut désormais profiter de son aventure avec Sassuolo, qui l'a signé pour une saison avec une année supplémentaire en option. Une formule qui a l'air de lui plaire.