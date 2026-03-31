Match perdu et point de pénalité, l’OL a eu très chaud

L’OL est passé tout proche de faire une bourde administrative de très mauvais genre, qui lui aurait valu de se faire épingler à 100 % avec son équipe réserve.

L’Olympique Lyonnais , malgré son réservoir immense, ne fait pas partie des très rares clubs professionnels qui ont leur réserve au plus haut niveau possible, en National 2. Les jeunes lyonnais évoluent une division en-dessous, en National 3. Ils se trouvent dans le ventre mou du classement, à la 9e place sur 14 équipes, et vont devoir rester attentifs pour éviter une descente en R1 tout de même.

Mais le match disputé le week-end dernier chez le leader Fos-sur-Mer, aurait pu se solder par bien plus qu’une défaite. L’OL s’est en effet incliné 3-0 mais a retiré Steeve Kango de la feuille de match au dernier moment. Sa présence aurait valu à Lyon de s’incliner sur tapis vert et de prendre un point de pénalité, ce qui est déjà arrivé à d’autres réserves professionnelles cette saison, comme Lorient en N2.

Un échauffement et à la douche

Le jeune latéral a beau avoir fait toute sa saison ou presque avec l’équipe réserve de l’OL, il ne pouvait pas être aligné en raison d’un règlement bien connu. Son dernier match était avec l’équipe supérieure, en Ligue 1 , et surtout, les dirigeants lyonnais avaient tout simplement oublié que, en raison de la trêve internationale, la formation de Paulo Fonseca ne jouait pas. Résultat, le règlement interdit la « redescente » des joueurs quand l’équipe 1 ne joue pas, pour éviter de fausser les championnats.

Or, Steeve Kango avait joué contre Monaco le week-end précédent. Et malgré cela, selon Le Progrès, le staff l’avait aligné comme titulaire et capitaine. Avant de se rendre compte de la boulette à l’approche du match. Résultat, le jeune défenseur était en plein échauffement quand on lui a dit de rentrer aux vestiaires, de prendre sa douche et de suivre le match des tribunes, pour éviter à la dernière minute une pénalité qui aurait fait mauvais genre à l’OL.