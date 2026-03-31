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Malick Fofana, c’est bien une très mauvaise nouvelle

OL31 mars , 10:00
parGuillaume Conte
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Malick Fofana fête ses 21 ans ce mardi, mais l'ailier de l'Olympique Lyonnais n'aura clairement pas le sourire. Il va encore manquer plusieurs matchs, et doit certainement dire adieu à la Coupe du monde en Amérique.
Réapparu huit minutes face au Celta Vigo et cinq minutes face à l’AS Monaco, Malick Fofana ne parvient pas à revenir en pleine possession de ses moyens. Blessé contre Strasbourg le 26 octobre 2025, l’ailier de l’OL a déjà manqué une période beaucoup plus importante que prévue avec son opération à la cheville. Si le staff lyonnais se demandait si le Belge ne s’écoutait pas un peu trop en ayant des difficultés à retrouver le terrain d’entrainement de façon complète, la réponse est tombée ces derniers jours.

Fofana encore envoyé à l'infirmerie

Malick Fofana se sent toujours gêné au niveau de la cheville et ne possède pas une confiance suffisante dans son articulation pour revenir à 100 %. Résultat, il a subi une intervention mineure pour se faire retirer le matériel chirurgical placé lors de sa première opération. Si l’OL n’a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité, Le Progrès affirme que le Diable Rouge ne pourra pas reprendre immédiatement comme si de rien n’était.
Malick Fofana va encore manquer les prochains matchs, et connaitre donc une saison noire assez terrible. De quoi compromettre son apport à l’OL, mais aussi son avenir personnel. Toujours suivi par quelques clubs européens de renom comme le Bayern Munich, l’attaquant qui fête ses 21 ans ce mardi voit forcément sa valeur baisser. Difficile d'imaginer un départ et une belle vente cet été dans ces conditions.
Mais surtout, selon le quotidien régional, ses chances de disputer la Coupe du monde sont désormais quasiment nulles. Pour avoir une chance de rejoindre la sélection belge, Fofana aurait du enchainer les matchs sur ces deux derniers mois de compétition. Avec aussi peu de temps de jeu et des sensations pour le moment toujours absentes, il fait quasiment une croix sur sa sélection dans le groupe de la Belgique de Rudi Garcia.
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Tout ca nous montre que le choix d'avoir vendu Mikau plutot que le tres surcoté Fofana fut un tres mauvais choix....CQFD! Les faits sont là en tout cas!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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