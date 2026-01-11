Lyon : La sortie bizarre de Jean-Michel Aulas sur Trump

Lyon pourrait prochainement voir Jean-Michel Aulas devenir maire de la ville. L’ancien président de l’OL devra toutefois attendre le mois de mars pour être fixé, mais il a déjà fait parler de lui en adressant un message… à Donald Trump.

L’ OL et Jean-Michel Aulas se sont séparés il y a quelques mois, lorsque John Textor a repris les rênes du club. L’ancien président des Gones n’a pas tardé à rebondir, s’investissant notamment au sein de la Fédération française de football, tout en affichant clairement ses ambitions politiques à Lyon. Les élections municipales auront lieu en mars prochain et JMA dispose de réelles chances de battre Grégory Doucet, le maire sortant.

En pleine campagne électorale, Jean-Michel Aulas était invité ces dernières heures sur le plateau de l’émission Quelle Époque !, diffusée sur France TV et présentée par Léa Salamé. L’occasion pour le Lyonnais de répondre à des questions parfois piquantes et de préciser certaines de ses positions.

Aulas fait une sortie étonnante sur Donald Trump

Alors que la présentatrice citait des noms et demandait à Jean-Michel Aulas quelle question il poserait aux personnalités affichées, l’ancien dirigeant de l’OL a livré une réponse pour le moins cocasse à propos de Donald Trump : « S’il avait par hasard envie d’acheter Lyon, il faudrait qu’il grandisse ». Une remarque qui semble faire allusion à l’attitude jugée agressive du président américain à l’égard du Groenland, territoire qu’il souhaiterait voir passer sous pavillon des États-Unis.

À noter que JMA a également eu l’occasion d’évoquer d’autres personnalités, comme Karim Benzema, à qui il a une nouvelle fois demandé de revenir jouer un jour à l’Olympique Lyonnais. John Textor a aussi été la cible d’une petite pique, Jean-Michel Aulas rappelant qu’il avait mis en garde l’Américain contre la poursuite de certaines de ses pratiques.

Enfin, sur le plan footballistique, l’ancien homme fort de Lyon a tenu à rappeler à quel point il restait attaché et pensait à Bernard Lacombe, décédé le 17 juin 2025.