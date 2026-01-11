Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

L'OL a décidé de se séparer de son jeune défenseur Téo Barisic, qui n'avait pas sa chance ces dernières saisons à Lyon. Un départ en direction de la Croatie est validé.

Un temps de jeu minimaliste pour Barisic

L’international espoir croate était sous contrat jusqu’en juin 2028, mais l’OL ne se voyait pas continuer avec lui dans l’optique de le faire jouer en Ligue 1. Ce sera donc la découverte du championnat de son pays d’origine, pour cet arrière droit qui n’aura joué avec les pros que lors du match contre le Maccabi Tel-Aviv en Europa League. Il est apparu à quelques reprises sur le banc en Ligue 1, sans jamais entrer en jeu. La saison dernière, il avait pris part à une minute en Ligue 1, entrant en jeu en fin de rencontre contre Angers, dans le dernier match de la saison. Rijeka est actuellement 5e du championnat de Croatie, à 14 points du leader, le Dinamo Zagreb.