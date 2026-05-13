La réponse enflammée de l'OL à la menace de l'UEFA

Les supporters de l’OL ont appris avec crainte que leur club était menacé d’une lourde sanction de l’UEFA. Selon la presse anglaise, il existe un risque que Lyon soit privé de coupe d’Europe la saison prochaine.

« Parmi les clauses de l'accord figurait l'obligation pour les propriétaires de Lyon d'injecter 60 millions d'euros avant le 15 juillet de l'année dernière et de convertir cette somme en actions avant le 15 octobre. Il semblerait que Lyon n'ait pas respecté cette condition » peut-on notamment lire dans l’article du média britannique. A en croire les informations du Telegraph, l’Olympique Lyonnais est menacé d’exclusion des coupes d’Europe pour la saison prochaine en raison du non-respect des engagements pris l’été dernier devant l’instance européenne.peut-on notamment lire dans l’article du média britannique.

Une information de nature à susciter une vive inquiétude chez les supporters de l’OL, pour qui il serait terriblement frustrant de ne pas disputer au minimum l’Europa League, voire la Ligue des Champions la saison prochaine, après la sublime saison des hommes de Paulo Fonseca. Officiellement, il n’y a toutefois pas de crainte sérieuse à avoir. C’est en tout cas ce que l’Olympique Lyonnais fait savoir au travers d’un démenti transmis notamment au journal Ouest France. « Le club a été très surpris par cet article à sens unique, sans avoir été interrogé, au mépris de toutes règles déontologiques » répond le club rhodanien, attaquant frontalement The Telegraph pour son article considéré comme à charge contre le club rhodanien.