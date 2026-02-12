OL : 4 joueurs ont tapé dans l’œil de Fonseca

Mouai méfiance quand même entre un Rennes à domicile qui nous pose toujours des gros problèmes et qui comme les autres adore faire le match de sa vie contre le PSG et un Paris qui va faire de la gestion avec en visu la Ldc.... Y aura pas de branlée
C’est quoi cette fessee ?? 😱😱
Y a quand même 20 % sur la plu value en cas de revente, Liverpool a bien sécurisé ses arrières
Et nous ne sommes qu'en février...
La bundesliga est trusté depuis des annees par le Bayern ça n empêche leur droit tv de depasser le milliards ... Si on fait le parallèle avec le PSG, depuis l arrivée de QSI, le Bayern n a perdu le titre qu une seule fois c etait en 2024 !!! La difference entre la L1 et la Bundesliga c est qu en dehors du Bayern, les autres clubs travaillent, ils remplissent leur stades et trouvent des sponsors renmunerateurs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🔴🔵✨ Matthieu Louis-Jean explique l'ascension de Khalis Merah, jeune pépite du centre de formation de l'OL : "Dès la fin de saison dernière, on a fait évaluer, tous les meilleurs U17-19 de la réserve, à Fonseca pendant les trêves. Cela nous a permis de faire une vraie revue