Fonseca OL

OL : 4 joueurs ont tapé dans l’œil de Fonseca

OL12 févr. , 22:00
parEric Bethsy
Contraint de réduire ses dépenses, l’Olympique Lyonnais a complété son effectif grâce à son centre de formation. De jeunes talents ont intégré le groupe professionnel après la validation de l’entraîneur Paulo Fonseca.
Moins sollicité ces dernières années, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais prouve à nouveau son efficacité. Le club rhodanien recommence à profiter de son vivier grâce à un contexte particulier. L’été dernier, les graves problèmes financiers de l’ancien président John Textor avaient obligé la direction sportive à réduire la taille de l’effectif et à le compléter avec de jeunes talents. Le directeur technique Matthieu Louis-Jean avait d’ailleurs anticipé le coup en demandant à l’entraîneur Paulo Fonseca de mener un véritable casting.
« Ma lecture, c'est qu'il y a eu un creux générationnel, ça arrive par moments, tu ne sors pas de joueurs pendant deux, trois saisons, a expliqué le dirigeant sur RMC. Mais on est arrivés dans une situation où l'on n'a pas eu le choix, on a dû piocher dans le centre de formation. Donc dès la fin de saison dernière, on a demandé à Paulo d'évaluer tous les meilleurs joueurs U17, U19 et de la réserve pendant les trêves internationales. Il les a tous vus. On en a fait monter régulièrement, ils venaient s'entraîner avec les pros. C'était surtout pendant les périodes de trêve internationale où tu as moins de joueurs, comme on avait pas mal d'internationaux. »

« Ça nous a permis de faire une vraie revue d'effectif : ceux qui étaient capables de comprendre le projet de jeu, qui étaient aussi adaptables aux entraînements de Paulo. Ce qui nous a donné quatre, cinq joueurs qui nous ont montré de bonnes choses comme Khalis Merah, Rémi Himbert, Adil Amdani, Mathys De Carvalho, a énuméré Matthieu Louis-Jean. Il y avait de jeunes joueurs où l'on voyait qu'il y avait de la qualité. Par contre, il fallait leur faire de la place, ce qu'ils n'avaient pas eu par le passé. Donc on leur a fait de la place, ils ont fait la reprise avec nous. » Et les jeunes choisis s’installent peu à peu dans le groupe.
