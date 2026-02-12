ICONSPORT_279851_0241
Ibrahim Mbaye - PSG

Ibrahim Mbaye en Premier League, le PSG attaqué

PSG12 févr. , 21:00
parAlexis Rose
1
Auteur d’une saison plus que correcte sous le maillot du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye est suivi par de bons clubs européens en vue du prochain mercato.
Même si son projet se veut de plus en plus grand après sa première victoire en Ligue des Champions la saison passée, le club de la capitale française continue de faire de la place à ses jeunes talents. Cette saison, Luis Enrique n’a pas hésité à faire confiance à ses Titis pour compenser les nombreuses blessures qui ont touché son effectif.

Lire aussi

PSG : Ibrahim Mbaye prolonge à Paris jusqu'en 2028PSG : Ibrahim Mbaye prolonge à Paris jusqu'en 2028
Parmi les jeunes parisiens qui ont réussi à s’illustrer, le nom d’Ibrahim Mbaye revient forcément. Vainqueur de la CAN avec le Sénégal en janvier dernier, le joueur de 18 ans a réussi à faire sa place dans l’effectif parisien. L’ailier s’est imposé dans la rotation offensive en jouant 23 matchs, dont 10 en tant que titulaire. Auteur d’un but et de deux passes décisives, Mbaye fait figure de valeur sûre du banc des champions d’Europe en titre.

Aston Villa veut recruter Mbaye au mercato

Pas étonnant donc de voir que Mbaye figure sur les tablettes de plusieurs clubs européens, et notamment en Angleterre. En effet, selon les informations de The Athletic, Aston Villa se prépare à dégainer pour tenter d’attirer l’international sénégalais dans ses filets. Déjà intéressés par Mbaye l’été dernier, les Villans auront les moyens de passer à l’action l’été prochain. Sauf que l’actuel troisième de Premier League va tomber sur un os.
En effet, le PSG compte sur Mbaye la saison prochaine et ne souhaite donc pas se séparer de son jeune talent lors du prochain mercato. Récemment prolongé jusqu’en juin 2028, Mbaye a donc été sécurisé par son club formateur. Et même si d’autres grands clubs anglais comme Chelsea sont aussi sur les rangs, Mbaye semble bien parti pour rester un long moment au PSG.
I. Mbaye

I. Mbaye

FranceFrance Âge 18 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
Fonseca OL
OL

OL : 4 joueurs ont tapé dans l’œil de Fonseca

ICONSPORT_312883_0433
OM

Il est invendable, l'OM a tout tenté

Ligue 1+
Ligue 1

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

Fil Info

12 févr. , 22:00
OL : 4 joueurs ont tapé dans l’œil de Fonseca
12 févr. , 21:30
Il est invendable, l'OM a tout tenté
12 févr. , 20:30
TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?
12 févr. , 20:10
LFP : Nicolas de Tavernost démissionne, cette fois pour de bon
12 févr. , 20:00
Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)
12 févr. , 20:00
CDF : Lens-OL, Pierre Sage hésite à mettre l'équipe B
12 févr. , 19:40
Tottenham après l'OM, Roberto De Zerbi n'est pas en état
12 févr. , 19:20
Gilberto Mora, elle prévient le PSG

Derniers commentaires

Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)

C’est quoi cette fessee ?? 😱😱

OL : Tyler Morton rappelé d’urgence par Liverpool

Y a quand même 20 % sur la plu value en cas de revente, Liverpool a bien sécurisé ses arrières

OL : Un transfert difficile à refuser pour Tagliafico

Et nous ne sommes qu'en février...

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?

La bundesliga est trusté depuis des annees par le Bayern ça n empêche leur droit tv de depasser le milliards ... Si on fait le parallèle avec le PSG, depuis l arrivée de QSI, le Bayern n a perdu le titre qu une seule fois c etait en 2024 !!! La difference entre la L1 et la Bundesliga c est qu en dehors du Bayern, les autres clubs travaillent, ils remplissent leur stades et trouvent des sponsors renmunerateurs

OL : Tyler Morton rappelé d’urgence par Liverpool

Rires, ai je dis ça ? Je te demande juste en quelle année Balerdi a été champion du Monde, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading