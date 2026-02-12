Ibrahim Mbaye en Premier League, le PSG attaqué

Auteur d’une saison plus que correcte sous le maillot du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye est suivi par de bons clubs européens en vue du prochain mercato.

Même si son projet se veut de plus en plus grand après sa première victoire en Ligue des Champions la saison passée, le club de la capitale française continue de faire de la place à ses jeunes talents. Cette saison, Luis Enrique n’a pas hésité à faire confiance à ses Titis pour compenser les nombreuses blessures qui ont touché son effectif.

Parmi les jeunes parisiens qui ont réussi à s’illustrer, le nom d’Ibrahim Mbaye revient forcément. Vainqueur de la CAN avec le Sénégal en janvier dernier, le joueur de 18 ans a réussi à faire sa place dans l’effectif parisien. L’ailier s’est imposé dans la rotation offensive en jouant 23 matchs, dont 10 en tant que titulaire. Auteur d’un but et de deux passes décisives, Mbaye fait figure de valeur sûre du banc des champions d’Europe en titre.

Aston Villa veut recruter Mbaye au mercato

Pas étonnant donc de voir que Mbaye figure sur les tablettes de plusieurs clubs européens, et notamment en Angleterre. En effet, selon les informations de The Athletic , Aston Villa se prépare à dégainer pour tenter d’attirer l’international sénégalais dans ses filets. Déjà intéressés par Mbaye l’été dernier, les Villans auront les moyens de passer à l’action l’été prochain. Sauf que l’actuel troisième de Premier League va tomber sur un os.

En effet, le PSG compte sur Mbaye la saison prochaine et ne souhaite donc pas se séparer de son jeune talent lors du prochain mercato. Récemment prolongé jusqu’en juin 2028, Mbaye a donc été sécurisé par son club formateur. Et même si d’autres grands clubs anglais comme Chelsea sont aussi sur les rangs, Mbaye semble bien parti pour rester un long moment au PSG.