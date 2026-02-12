L’OM veut virer Pavard, l’Inter dit non merci

Loin du niveau attendu à son arrivée l’été dernier, Benjamin Pavard ne restera pas à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le club phocéen ne lèvera pas l’option d’achat de son prêt fixée avec l’Inter Milan, qui ne compte pas non plus sur le défenseur français.

Parti d’un commun accord avec la direction, Roberto De Zerbi n’est évidemment pas le seul responsable de la situation de l’Olympique de Marseille . L’entraîneur italien s’est notamment heurté aux limites de certains joueurs trop inconstants, ou tout simplement pas au niveau attendu. On peut notamment placer dans cette deuxième catégorie le nom de Benjamin Pavard (29 ans). A l’image de ses coéquipiers Leonardo Balerdi et Facundo Medina, le Français a pris l’eau dans le Classique (5-0) au Parc des Princes dimanche dernier. Sa prestation catastrophique n’a fait que conforter les dirigeants marseillais dans leur intention de s’en séparer.

D’après le journaliste Nicolo Schira, l’Olympique de Marseille ne lèvera pas l’option d’achat de son prêt. Le club phocéen ne compte pas payer les 15 millions d’euros négociés avec l’Inter Milan l’été dernier. Le deal passé avec les Nerazzurri pouvait ressembler à une belle affaire au moment de l’officialisation. Le vice-champion de France avait l’opportunité de s’offrir un champion du monde 2018 passé par de grosses écuries européennes à un prix raisonnable. Mais très vite, les Marseillais ont pu constater la fébrilité de Benjamin Pavard, que ce soit en charnière centrale ou sur le côté droit.

L'Inter ferme déjà la porte

Son rendement cette saison n’étonne sans doute pas l’Inter Milan. D’ailleurs, notre confrère italien ajoute que l’entraîneur nerazzurro Cristian Chivu refuse de réintégrer l’international tricolore la saison prochaine. Le cador transalpin va chercher une nouvelle destination pour l’ancien Lillois, sans doute en privilégiant un transfert définitif puisque son contrat expire en 2028. Reste à savoir si un club osera miser sur Benjamin Pavard après une saison aussi compliquée.