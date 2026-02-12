ICONSPORT_312883_0448
Benjamin Pavard

L’OM veut virer Pavard, l’Inter dit non merci

OM12 févr. , 22:30
parEric Bethsy
4
Loin du niveau attendu à son arrivée l’été dernier, Benjamin Pavard ne restera pas à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le club phocéen ne lèvera pas l’option d’achat de son prêt fixée avec l’Inter Milan, qui ne compte pas non plus sur le défenseur français.
Parti d’un commun accord avec la direction, Roberto De Zerbi n’est évidemment pas le seul responsable de la situation de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien s’est notamment heurté aux limites de certains joueurs trop inconstants, ou tout simplement pas au niveau attendu. On peut notamment placer dans cette deuxième catégorie le nom de Benjamin Pavard (29 ans). A l’image de ses coéquipiers Leonardo Balerdi et Facundo Medina, le Français a pris l’eau dans le Classique (5-0) au Parc des Princes dimanche dernier. Sa prestation catastrophique n’a fait que conforter les dirigeants marseillais dans leur intention de s’en séparer.
D’après le journaliste Nicolo Schira, l’Olympique de Marseille ne lèvera pas l’option d’achat de son prêt. Le club phocéen ne compte pas payer les 15 millions d’euros négociés avec l’Inter Milan l’été dernier. Le deal passé avec les Nerazzurri pouvait ressembler à une belle affaire au moment de l’officialisation. Le vice-champion de France avait l’opportunité de s’offrir un champion du monde 2018 passé par de grosses écuries européennes à un prix raisonnable. Mais très vite, les Marseillais ont pu constater la fébrilité de Benjamin Pavard, que ce soit en charnière centrale ou sur le côté droit.

L'Inter ferme déjà la porte

Son rendement cette saison n’étonne sans doute pas l’Inter Milan. D’ailleurs, notre confrère italien ajoute que l’entraîneur nerazzurro Cristian Chivu refuse de réintégrer l’international tricolore la saison prochaine. Le cador transalpin va chercher une nouvelle destination pour l’ancien Lillois, sans doute en privilégiant un transfert définitif puisque son contrat expire en 2028. Reste à savoir si un club osera miser sur Benjamin Pavard après une saison aussi compliquée.
B. Pavard

B. Pavard

FranceFrance Âge 29 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts1
Passes décisives2
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée

ICONSPORT_332519_0030
Liga

Coupe du Roi : L'Atlético de Madrid donne une leçon au Barça

Le Cardinal ASSE
ASSE

La recrue qui change la vie de l'ASSE

Fil Info

13 févr. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée
13 févr. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée
12 févr. , 23:02
Coupe du Roi : L'Atlético de Madrid donne une leçon au Barça
12 févr. , 23:00
La recrue qui change la vie de l'ASSE
12 févr. , 22:54
PL : Arsenal surpris par Brentford
12 févr. , 22:00
OL : 4 joueurs ont tapé dans l’œil de Fonseca
12 févr. , 21:30
Il est invendable, l'OM a tout tenté
12 févr. , 21:00
Ibrahim Mbaye en Premier League, le PSG attaqué

Derniers commentaires

L’OM veut virer Pavard, l’Inter dit non merci

@ reds : Tu répètes ce qui est écrit dans l'article.

OL : L’Olympico fait déjà paniquer les Marseillais

Ça peut aussi avoir l’effet inverse on a déjà vu des équipes boosté par un changement de coach

Pierre Sage a gagné un bonus inestimable à l'OL

Quelqu’un de simple ça fait du bien!! Il est humble bosse dur et en silence. Malgré sa progression il se la raconte pas et ne se prend pas pour le nouveau guardiola. Humainement il a l’air vraiment top. J’espère qu’il fera une belle carrière.

Pierre Sage a gagné un bonus inestimable à l'OL

Y’a pas photo

OL : 4 joueurs ont tapé dans l’œil de Fonseca

Par sécurité surement (besoin d'eux sur le banc) ensuite Endrick et Roman Yaremchuk sont arrivés donc Molebé et Rodriguez ont pu partir en prêt

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading