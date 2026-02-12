Il est invendable, l'OM a tout tenté

Souvent touché par des blessures et loin d'être un joueur important de l'effectif de l'Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia a failli quitter la Canebière cet hiver. Mais certains facteurs l'ont clairement desservi…

Dès son arrivée à l' OM , Geoffrey Kondogbia est rapidement devenu un joueur indispensable de la formation phocéenne. Sa polyvalence et sa capacité à ratisser le milieu de terrain étaient des atouts importants, avant que ses blessures trop fréquentes viennent freiner sa régularité. Cette saison, plusieurs pépins physiques l'ont plus que jamais éloigné de l'équipe première avec laquelle il n'a été titularisé que 9 fois sur les 20 matchs auxquels il pouvait participer.

Etant donné qu'il possède le deuxième plus gros salaire de l'effectif avec plus de 5 millions d'euros brut par an (chiffres Capology), la direction marseillaise a tenté de l'exfiltrer lors du dernier mercato hivernal. Mais plusieurs facteurs ont rendu impossible son départ.

Kondogbia s'est fait recaler

A en croire les informations des journalistes grecs Elias Kallonas et Antonis Economides dans l'émission Box2Box, un départ de Geoffrey Kondogbia a été envisagé par la direction de l'OM au mois de janvier dernier. Le milieu de terrain centrafricain a notamment été proposé à l'AEK Athènes et au Panathinaïkos. Les relations entre Pablo Longoria et Javier Ribalta, actuel directeur du football du premier cité, auraient pu faciliter la mise en relation, mais des facteurs économiques et physiques ont empêché l'opération de se réaliser.

En effet, les contraintes financières ont pesé lourd dans la balance du fait de son salaire trop important pour ces deux clubs grecs aux moyens plus limités. Aussi, sa tendance à se blesser régulièrement et sa condition physique générale n'ont clairement pas aidé à convaincre un éventuel courtisan de passer à l'action. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il pourrait logiquement être vendu l'été prochain, mais s'il veut rester en Europe, il devra faire des concessions importantes sur son salaire.