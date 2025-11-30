ICONSPORT_267338_0022
Loun Srdanovic - Servette

L'OL vise une pépite suisse pour bétonner sa défense

OL30 nov. , 12:40
parClaude Dautel
0
L'OL ne doit pas renforcer uniquement son secteur offensif si le club rhodanien prétend jouer les premiers rôles en Ligue 1. C'est pour cela que Lyon s'intéresse à Loun Srdanovic, jeune pépite du Servette Genève.
L'époque où l'Olympique Lyonnais pouvait mettre le paquet pour recruter est terminée. Effet direct de la gestion catastrophique de John Textor, qui a laissé un trou de plus de 200 millions d'euros dans les caisses, Lyon supervise désormais des joueurs en devenir, pas chers et qui ne réclament pas un salaire colossal. Et selon Ekrem Konur, c'est dans ce cadre que le staff de l'OL s'intéresse à Loun Srdanovic, jeune défenseur suisse de 19 ans qui évolue au Servette. Comme le précise notre confrère, dans une posture habituelle, le club de Genève ne veut pas vendre celui qui a été international chez les jeunes. Mais finalement, le club suisse sera tout de même à l'écoute d'une offre potentielle des clubs qui souhaiteraient s'offrir Loun Srdanovic lors du prochain mercato.

Loun Srdanovic intéresse l'OL, mais pas que l'OL 

Outre l'Olympique Lyonnais, Francfort, le Borussia Dortmund, Villarreal et Lille sont également à l'affût dans le dossier Loun Srdanovic. Ce dernier, formé au Servette Genève, est encore lié avec le club suisse jusqu'en 2027 et sa valeur est estimée par Transfermarkt à 0,8 million d'euros. Un prix qui est dans les cordes pour l'OL, même si le Servette voudra probablement plus que cela pour laisser partir celui qui cette saison a déjà disputé 11 matchs toutes compétitions confondues. Représenté par l'agence Wasserman, qui gère notamment les intérêts de Zabarnyi, Abline et de nombreux joueurs et entraîneurs, Loun Srdanovic pourrait être un beau pari pour l'OL. À voir si ce dossier ira au-delà du simple intérêt, ce qui reste encore à démontrer. Mais c'est certain, le défenseur suisse a le profil sportif et financier qui colle bien avec Lyon.
0
Loading