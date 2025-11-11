L’OL vise trois joueurs qui peuvent exploser en Ligue 1

L'OL veut multiplier les partenariats dans le futur afin d'assurer la pérennité de son équipe. Les Gones ont d'ailleurs annoncé un deal avec l’Ittihad de Tanger.

L' Olympique Lyonnais a récemment revu ses moyens à la baisse suite au passage au club de John Textor. Les Gones doivent impérativement redresser leurs comptes afin de ne plus être en danger avec la DNCG. Dans le même temps, l' OL tente de boucler des nouveaux partenariats afin de préparer le futur. Les Rhodaniens veulent notamment miser sur le Maroc, où un partenariat a déjà été signé dans le passé avec le FUS de Rabat. L'OL ne s'arrête d'ailleurs pas en si bon chemin et en a fait de même avec l’Ittihad de Tanger. Un deal qui pourrait permettre aux Gones de récupérer des joueurs de l'écurie nord-africaine.

Un partenariat de trois ans

Selon les informations de Afrika Foot, ce sont trois joueurs du club marocain qui sont pressentis pour rejoindre les Gones dans un futur proche. Le média a notamment joint Mohammed Réda Mokhtari, ancien joueur de l’Ittihad de Tanger, qui a donné le nom des trois jeunes talents qui pourraient bénéficier de cet accord avec l'Olympique Lyonnais. Il y a le défenseur gauche de 21 ans Louay El Moussaoui, le milieu offensif de 18 ans Bilal El Haddad et l'attaquant polyvalent de 21 ans Akram El Wahabi.

A noter que le contrat entre l'OL et l’Ittihad de Tanger s'étalera sur une durée de trois ans et donnera à Lyon « la possibilité de recruter les meilleurs joueurs marocains issus des académies locales, ainsi que les jeunes talents africains qui pourraient évoluer d’abord dans le championnat marocain avant de rejoindre Lyon ». Une bonne nouvelle donc pour toutes les parties, en espérant que certains joueurs puissent éclore en France et finir par crever l'écran en Ligue 1. C'est tout le mal que l'on peut leur souhaiter.