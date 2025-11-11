OL
L’OL vise trois joueurs qui peuvent exploser en Ligue 1

OL11 nov. , 8:40
parHadrien Rivayrand
0
L'OL veut multiplier les partenariats dans le futur afin d'assurer la pérennité de son équipe. Les Gones ont d'ailleurs annoncé un deal avec l’Ittihad de Tanger. 
L'Olympique Lyonnais a récemment revu ses moyens à la baisse suite au passage au club de John Textor. Les Gones doivent impérativement redresser leurs comptes afin de ne plus être en danger avec la DNCG. Dans le même temps, l'OL tente de boucler des nouveaux partenariats afin de préparer le futur. Les Rhodaniens veulent notamment miser sur le Maroc, où un partenariat a déjà été signé dans le passé avec le FUS de Rabat. L'OL ne s'arrête d'ailleurs pas en si bon chemin et en a fait de même avec l’Ittihad de Tanger. Un deal qui pourrait permettre aux Gones de récupérer des joueurs de l'écurie nord-africaine. 

Un partenariat de trois ans 

Selon les informations de Afrika Foot, ce sont trois joueurs du club marocain qui sont pressentis pour rejoindre les Gones dans un futur proche. Le média a notamment joint Mohammed Réda Mokhtari, ancien joueur de l’Ittihad de Tanger, qui a donné le nom des trois jeunes talents qui pourraient bénéficier de cet accord avec l'Olympique Lyonnais. Il y a le défenseur gauche de 21 ans Louay El Moussaoui, le milieu offensif de 18 ans Bilal El Haddad et l'attaquant polyvalent de 21 ans Akram El Wahabi. 

A noter que le contrat entre l'OL et l’Ittihad de Tanger s'étalera sur une durée de trois ans et donnera à Lyon « la possibilité de recruter les meilleurs joueurs marocains issus des académies locales, ainsi que les jeunes talents africains qui pourraient évoluer d’abord dans le championnat marocain avant de rejoindre Lyon ». Une bonne nouvelle donc pour toutes les parties, en espérant que certains joueurs puissent éclore en France et finir par crever l'écran en Ligue 1. C'est tout le mal que l'on peut leur souhaiter. 
0
Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Par contre toi tu bosses jamais ?

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

C''est bien pour les jeunes, vous pouvez y aller tranquille et vous direz : lors de OL vs PSG, il n'yavait pas main, pas de béquille sur l'adversaire, pas de tacle par derrière car le ballon étant parti c'est bon, foncez !! l'avenir est à vous. Ça va être drôle tient.

Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenu

ils étaient plus investi lors de leur premier match , surtout M' baye qui a complétement disparu .

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

si ca avait été l'inverse je peux t'assurer que ca aurait fait scandale .. la c'est lyon donc on nous sort l'histoire de la zone grise .. etonnant quand on saitque morton prend un rouge apres intervention de la var dans cette fameuse zone grise .. etonnant la zone grise se deplacerait telle selon les matchs et les equipes ...

OL : Corentin Tolisso a fracassé Benoît Bastien

En vrai, ça veut juste dire que l'on peut faire des mains, faire des béquilles à l'adversaire, et faire des tacles par derrière, ce n'est pas grave le ballon est parti. Et pareil, pr le match vs Rennes, vous ne risquez rien, tant que ça glisse! c'est bon let's go. C'est bien pour les jeunes, j'applaudis :D.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

