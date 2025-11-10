ICONSPORT_276350_0012
Tanner Tessmann - Olympique Lyonnais

L’OL accuse l’arbitrage pour cacher sa boulette

OL10 nov. , 16:30
parEric Bethsy
4
En colère après sa défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain (3-2) dimanche, l’Olympique Lyonnais reproche notamment à Benoît Bastien la validation du but de Khvicha Kvaratskhelia. Mais sur cette action litigieuse, on en oublierait presque l’implication de Tanner Tessmann.
L’Olympique Lyonnais se déchaîne depuis le coup de sifflet final. Joueurs, entraîneur adjoint, dirigeants… A tous les étages, le club rhodanien se plaint de l’arbitrage de son match perdu face au Paris Saint-Germain. Il est vrai que certaines décisions de Benoît Bastien et de ses assistants sont contestables. En plus des deux situations de potentiels penalties, avec la main d’Illia Zabarnyi et l’intervention de Kang-in Lee sur Nicolas Tagliafico, les officiels ont validé le but de Khvicha Kvaratskhelia malgré la récupération sans doute illicite de Vitinha.
Le milieu du Paris Saint-Germain commet une faute dans le dos de Tanner Tessmann. Une décision que les Lyonnais ne digèrent pas. Ce n’est pourtant pas l’avis de Loïc Tanzi. Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, le journaliste a estimé que les Gones se servaient de cette polémique arbitrale pour masquer l’erreur de l’Américain. « C'est facile de dire que c'est à cause de l'arbitre parce que ça empêche de parler de l'erreur de Tessmann, a commenté le chroniqueur dans l’émission L’Equipe du Soir. Parce que le vrai fautif là-dedans c'est Tessmann, il n'a pas à se retrouver dans cette situation-là. Il est face à son but, il met 150 ans à dégager ! »
A ses côtés, Régis Brouard n’était pas loin de tenir le même discours. « Je pense que l'exagération de sa chute par rapport au pressing de Vitinha a fait que l'arbitre a laissé jouer, a expliqué le technicien. Moi je pense qu'il n'y a pas faute. » Le débrief de la Direction technique de l’arbitrage est donc très attendu.

Ligue 1

09 novembre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
Bastardo Moreira30'Maitland-Niles50'
2
3
Match terminé
Paris Saint Germain
Zaire Emery26'Kvaratskhelia33'Gonçalves Neves90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
J. Gonçalves Neves
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Carton jaune
90
N. Alejandro Tagliafico
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
90
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
90
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Voir Les Détails Complets Du Match
4
Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

c'est qui le niak????

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

la main non sifflé et le second but entaché d'une faute, c'est normal que les lyonnais l'est en travers de la gorge. l'expulsion de tagliafico est normale, elle aurait pu arrivée avant. globalement le psg merite sa victoire, dommage que l'on n'en soit encore reduit a parler d'arbitrage

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée un Musée, les trophées sont vieux, ils doivent valoir de la thune !!!

Le PSG finira devant l'OM, Vincent Duluc n'a aucun doute

Se faire marcher dessus ? Un tir cadré, 30% possession, le but marqué etant un contre son camp ...mdr ^^ T oses parler de se faire marcher dessus apres votre seule victoire a domicile en 14ans face au PSG, lol

OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

Les supporters insultent paris dans le match, il chambre sur le but, normal et il a bien fait car il n'a pas insulté les supporters lyonnais 🙂

