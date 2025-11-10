L’OL accuse l’arbitrage pour cacher sa boulette

En colère après sa défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain (3-2) dimanche, l’Olympique Lyonnais reproche notamment à Benoît Bastien la validation du but de Khvicha Kvaratskhelia. Mais sur cette action litigieuse, on en oublierait presque l’implication de Tanner Tessmann.

L’Olympique Lyonnais se déchaîne depuis le coup de sifflet final. Joueurs, entraîneur adjoint, dirigeants… A tous les étages, le club rhodanien se plaint de l’arbitrage de son match perdu face au Paris Saint-Germain. Il est vrai que certaines décisions de Benoît Bastien et de ses assistants sont contestables. En plus des deux situations de potentiels penalties, avec la main d’Illia Zabarnyi et l’intervention de Kang-in Lee sur Nicolas Tagliafico, les officiels ont validé le but de Khvicha Kvaratskhelia malgré la récupération sans doute illicite de Vitinha.

Le milieu du Paris Saint-Germain commet une faute dans le dos de Tanner Tessmann. Une décision que les Lyonnais ne digèrent pas. Ce n’est pourtant pas l’avis de Loïc Tanzi. Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, le journaliste a estimé que les Gones se servaient de cette polémique arbitrale pour masquer l’erreur de l’Américain. « C'est facile de dire que c'est à cause de l'arbitre parce que ça empêche de parler de l'erreur de Tessmann, a commenté le chroniqueur dans l’émission L’Equipe du Soir. Parce que le vrai fautif là-dedans c'est Tessmann, il n'a pas à se retrouver dans cette situation-là. Il est face à son but, il met 150 ans à dégager ! »

A ses côtés, Régis Brouard n’était pas loin de tenir le même discours. « Je pense que l'exagération de sa chute par rapport au pressing de Vitinha a fait que l'arbitre a laissé jouer, a expliqué le technicien. Moi je pense qu'il n'y a pas faute. » Le débrief de la Direction technique de l’arbitrage est donc très attendu.