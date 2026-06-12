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CdM 2026 : La Corée du Sud remonte la Tchéquie

Mondial 202612 juin , 6:46
parGuillaume Conte
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Après le match d’ouverture qui a vu la victoire du Mexique sur l’Afrique du Sud (2-0), les deux autres équipes du groupe A s’affrontaient à Guadalajara, toujours au Mexique, cette nuit. Dans ce duel entre la Corée du Sud et la République Tchèque, tout s’est déroulé en seconde période. Le joueur de Gérone Krejci a ouvert le score pour les Tchèques (0-1, 59e) avant que les Coréens n’inversent totalement la situation grâce à des buts de de Hwang (1-1, 67e) et Oh (2-1, 80e).  
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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O. Marseille
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2
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