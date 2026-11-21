L’OL mène 0-1 à Lille et pensait avoir doublé la mise par Ernest Nuamah. Le but de l’attaquant ghanéen a finalement été refusé après une longue analyse vidéo de François Letexier.

Le choc de la 11e journée de Ligue 1 se dispute ce samedi soir à Lille, où les Dogues recoivent l’Olympique Lyonnais pour la grande première de Carlos Vicens sur le banc des Rhodaniens. La première mi-temps est à l’avantage de l’OL avec une ouverture du score de Mads Bidstrup permettant aux Gones de mener 0-1. Moins de cinq minutes plus tard, Lyon pensait réaliser le break sur une action collective magistrale. Déviation de Tolisso, centre d’Abner et but de Nuamah… finalement refusé.