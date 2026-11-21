L1 : But refusé pour l’OL, Lille remercie Letexier
L’OL mène 0-1 à Lille et pensait avoir doublé la mise par Ernest Nuamah. Le but de l’attaquant ghanéen a finalement été refusé après une longue analyse vidéo de François Letexier.
Le choc de la 11e journée de Ligue 1 se dispute ce samedi soir à Lille, où les Dogues recoivent l’Olympique Lyonnais pour la grande première de Carlos Vicens sur le banc des Rhodaniens. La première mi-temps est à l’avantage de l’OL avec une ouverture du score de Mads Bidstrup permettant aux Gones de mener 0-1. Moins de cinq minutes plus tard, Lyon pensait réaliser le break sur une action collective magistrale. Déviation de Tolisso, centre d’Abner et but de Nuamah… finalement refusé.
Après une longue discussion avec le VAR, François Letexier a été invité à visionner les images. L’arbitre français a pris la décision de refuser le but inscrit par Ernest Nuamah en raison d’une faute de Mads Bistrup sur le gardien lillois Berke Özer. Une décision saluée comme un but par les supporters du LOSC. Les Nordistes sont passés tout proche de la correctionnelle et le break aurait probablement été fatal à Lille. C’est finalement sur le score de 0-1 que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à la mi-temps.
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L1 : But refusé pour l’OL, Lille remercie Letexier
Melanchon ?
L1 : But refusé pour l’OL, Lille remercie Letexier
tu voterais pas melanchon toi, pour avoir honte de rien comme ça ?
Lille-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)
oh oui pleure encore on aime ca...
Lille-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)
Ok
Lille-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)
ouin ouin, t'es sur?? regarde mieux baltringue. Tous les but son verifies par la VAR, va chez l'ophtalmo le simplet..
Ligue 1
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