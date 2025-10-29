ICONSPORT_255856_0019

L'OL tout proche de signer un international polonais

OL29 oct. , 8:20
L’été dernier, l’OL était passé proche de recruter Sebastian Szymanski, international polonais de Fenerbahçe. José Mourinho, limogé depuis, s’était toutefois opposé au départ de son joueur et Lyon peut donc retenter sa chance.
Auteur d’un début de saison plutôt décevant sous les couleurs de Fenerbahçe, Sebastian Szymanski n’a inscrit qu’un seul but et n’a délivré qu’une seule passe décisive en 10 matchs toutes compétitions confondues. Un rendement décevant pour l’international polonais, lequel a peut-être du mal à digérer les déceptions connues lors du dernier mercato estival. Et pour cause, l’homme aux 49 sélections avec la Pologne est passé proche d’un transfert à l’Olympique Lyonnais, comme on l’apprenait il y a quelques semaines.
Le deal avait finalement capoté à cause de José Mourinho, alors entraîneur du Fener, et qui s’était fermement opposé au départ du milieu offensif de 26 ans. Depuis, le Special One a quitté la Turquie après avoir été limogé de son poste et il a pris les commandes du Benfica Lisbonne. Un départ qui rabat toutes les cartes pour l’avenir de Sebastian Szymanski selon les informations du site TransferFeed. Et pour preuve, le média spécialisé nous apprend que l’Olympique Lyonnais a bien l’intention de profiter de la situation pour tenter de nouveau sa chance l’été prochain avec Szymanski. L’idée est de profiter du départ de José Mourinho, qui bloquait son départ l’été dernier, mais aussi de la situation contractuelle du joueur pour tenter de rafler la mise.

Lire aussi

OL : Son transfert à Lyon capote, il vire son agentOL : Son transfert à Lyon capote, il vire son agent
Sebastian Szymanski est sous contrat avec le Fenerbahçe jusqu’en 2027. L’été prochain, le club turc sera par conséquent dans l’obligation de le vendre ou de le prolonger afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an. Une aubaine pour l’OL, qui avait les faveurs du joueur il y a seulement quelques mois et qui pourrait réaliser un gros coup avec un élément offensif à très forte expérience. L’idée de tenter une offensive dès le mois de janvier est en revanche exclue car le Fener se montrerait bien trop gourmand pour céder son joueur en pleine saison. Affaire à suivre donc du côté de l’Olympique Lyonnais, où le directeur sportif Matthieu Louis-Jean reste très attentif au cas du milieu offensif d’1m74.
