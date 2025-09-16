L'OL sur un fil, attention danger !

L'OL est tombé de haut ce dimanche soir en Ligue 1 face au Stade Rennais. Les Gones étaient pourtant bien engagés pour ramener les trois points de Bretagne.

L' OL a connu la première défaite de sa saison en Ligue 1 face au Stade Rennais ce dimanche soir. Les Gones menaient 1 but à 0 avant de s'écrouler en fin de rencontre. La faute à pas mal de petites erreurs. Le manque d'expérience de ce nouvel OL pourrait finir par porter préjudice aux hommes de Paulo Fonseca. Pourtant, le Portugais arrive à faire jouer son équipe de belle manière. A Rennes, le collectif rhodanien aura fait preuve de caractère, même si certaines individualités ont du mal à suivre. Et ce n'est pas Jean-Louis Tourre qui dira le contraire.

Un OL trop limité pour rivaliser en Ligue 1 ?

Lors d'un passage sur RMC, le journaliste a en effet indiqué sur cet OL de Paulo Fonseca : « L'OL a fait une première heure de très haut niveau. C'était quasiment de la magie de la part de Fonseca. Il arrive à tirer le meilleur de tous les mecs. Ils ont fait une heure de jeu de très haut niveau. On peut mettre tout le collectif. Tout le monde est concerné. Le problème que va avoir Lyon, c’est que tout tient à un fil, au vu des limites de l’effectif. Certains joueurs ne sont pas programmés pour en faire autant donc forcément ils explosent. Tolisso a un volume de course trop important. Merah n'est pas censé jouer autant. L'entrée de Kluivert a été catastrophique... ».

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL recevra Angers au Groupama Stadium. Une belle opportunité de rebondir en championnat et reprendre de la confiance pour faire face aux nombreux défis qui s'annoncent pour le groupe rhodanien. D'autant qu'avec l'Europa League en plus de la Ligue 1, le banc lyonnais va probablement devoir montrer ce qu'il vaut vraiment.