OL : Le cœur brisé, Anthony Lopes a hâte de revenir

Quelques mois après son départ, Anthony Lopes reste très attaché à l’Olympique Lyonnais. Le gardien du FC Nantes, touché par le soutien des supporters rhodaniens, ne cache pas son impatience avant son retour au Groupama Stadium prévu en novembre.

Anthony Lopes a tourné la page. Contraint de quitter l’Olympique Lyonnais l’hiver dernier, après la résiliation de son contrat, le gardien du FC Nantes se focalise sur son aventure avec les Canaris. La preuve samedi dernier avec son excellente performance malgré la défaite à Nice (1-0). Il n’empêche que le portier formé chez les Gones reste marqué par son éviction. Le dernier rempart avait été mis à l’écart par la direction au profit du Brésilien Lucas Perri.

A. Lopes Portugal • Âge 34 • Gardien Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En tant qu’amoureux de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes l’avait mal vécu et souhaitait au moins saluer les supporters avant de partir. Mais ses anciens supérieurs s’y étaient opposés. « Je n’ai pas pu réellement leur dire au revoir, a regretté le Nantais sur le plateau de Ligue 1+ dimanche. On ne m’a pas laissé la possibilité de pouvoir tout simplement leur dire au revoir. » Egalement privés de ce moment, les fidèles du Groupama Stadium lui avaient quand même rendu hommage avec un beau tifo. « Antho Lopes, de Tola Vologe à Décines, 24 années de fidélité. Merci Antho », pouvait-on lire dans une tribune de Décines en janvier dernier. Au même moment, le principal intéressé restait sans voix.

« Pour la petite anecdote, on était en mise au vert avec le FC Nantes, a raconté Anthony Lopes au principal diffuseur de la Ligue 1. J’étais en train de me faire masser, ils avaient mis un petit écran en face des tables de massage. Et c’est vrai que pendant dix minutes, je n’ai pas pu parler parce que j’étais tellement ému… Même Alexandre Lacazette, qui ne jouait pas ce match-là, m’a appelé en visio. On était en visio tous les deux, on ne se parlait pas tellement c’était magique à ce moment-là. » Touché, le gardien emblématique de Lyon pense à déjà à ses retrouvailles avec les supporters. Anthony Lopes a en effet retenu le 30 novembre, date du OL-Nantes en championnat.