L'OL sort son équipe B, Paulo Fonseca s'explique

Impeccable en Coupe d'Europe, l'OL va présenter une équipe très remaniée pour le match face au Bétis Séville. Un challenge assumé par Paulo Fonseca.

Dans le stade provisoire du Bétis Séville de la Cartuja étant donné les travaux de plus de deux ans prévus au vétuste stade Benito Villamarin, l’Olympique Lyonnais va aussi présenter une équipe provisoire ce jeudi soir. Très bien parti en Europa League avec trois victoires en trois matchs, les troupes de Paulo Fonseca tirent la langue à tous les niveaux, et plusieurs joueurs ont déjà été mis au repos

C’est le cas de Corentin Tolisso, touché face à Brest et à bout de souffle. Malick Fofana et Ernest Nuamah sont toujours blessés, tandis qu’Orel Mangala est en phase de reprise. A cela s’ajoute les non-qualifications de Rachid Ghezzal et Hans Hateboer. Enfin, plusieurs joueurs très utilisés comme Tyler Morton, Pavel Sulc, Clinton Mata et Nicolas Tagliafico, vont se retrouver sur le banc de touche selon L’Equipe.

Ce sera l’occasion pour Ruben Kluivert, Khalis Merah, Enzo Molebe et Martin Satriano d’essayer de tirer leur épingle du jeu face à une formation de Séville qui a quelques blessés de marque comme Isco, mais qui alignera aussi quelques grosses armes offensives comme Antony et Bakambu.

De quoi inspirer un discours très prudent de la part de Paulo Fonseca, qui ne peut pas dire qu’il fait une impasse sur ce match, mais laisse tout de même entendre qu’il n’avait pas vraiment le choix. « Vous savez que nous n'avons pas un très gros effectif, et en plus de ça nous avons des absences sur blessures, des joueurs non qualifiés. Ce n'est pas une excuse, l'équipe jouera avec beaucoup d'ambitions. Nous jouerons pour gagner et nous en aurons la possibilité. Les derniers matches ont été très exigeants », a livré le technicien portugais, conscient que l’enchaînement des matchs est pesant, et qu’il doit garder quelques forces vives pour donner un dernier coup de collier avant la trêve face au PSG ce dimanche soir.