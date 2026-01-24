L'OL s'incline, Fonseca a eu le dernier mot

ICONSPORT_283063_0126
Paulo Fonseca a annoncé la volonté de l'OL de prêter les jeunes attaquants Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe. Une décision qui divise les supporters lyonnais et qui est incohérente par rapport au discours de l'été dernier.
La récente venue d'Endrick a fait plaisir aux supporters de l'Olympique Lyonnais et à Paulo Fonseca. Une joie qui n'est pas du tout partagée par le duo Alejandro Gomes Rodriguez-Enzo Molebe. Les deux jeunes attaquants de l'OL bénéficient d'un temps de jeu infime depuis le début de la saison. Cela ne va pas s'arranger avec la montée en puissance du Brésilien. Leur entraîneur ne risque pas de les relancer à l'avenir. Il a même avoué que Lyon cherchait une porte de sortie pour les deux joueurs avec des départs en prêt négociés.

Fonseca n'a jamais cru en Gomes et Molebe

Un traitement étonnant pour un club qui manquait d'attaquant lors des premiers mois de la saison. Le faible Martin Satriano ne semblait d'ailleurs pas intouchable dans la hiérarchie. De plus, d'autres jeunes ont eu leur chance avec Khalis Merah, Rémi Himbert, Mathys de Carvalho et même Adil Hamdani (16 ans au moment de son entrée en jeu à Auxerre). En plus, le journaliste de L'Equipe Hugo Guillemet indiquait l'été dernier que Fonseca préférait Gomes et Molebe à un éventuel transfert de dernière minute au mercato. Un tweet qui a mal vieilli pour le compte X Iliesgone69.
Ce dernier a complètement démonté cette information. Ce sont finalement bien les dirigeants de l'OL qui voulaient miser sur les deux jeunes à l'époque. « L’importance accordée est proportionnelle au plan de communication établi par l’OL à l’issue du mercato estival CATACLYSMIQUE sur le profil du numéro 9 … il ne faut réécrire l’histoire. MLJ (Matthieu Louis-Jean) et son équipe ont tenté d’imposer à Fonseca ce choix qu’il n’a visiblement pas accepté », a t-il posté sur X. Le transfert d'Endrick cet hiver semble soutenir cette thèse. Reste à voir quel sera l'avenir de Gomes et de Molebe à l'OL tant que Paulo Fonseca sera là. Leurs départs définitifs ne sont plus à exclure désormais.
