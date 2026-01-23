Fonseca énerve la TeamOL et le sait très bien

ICONSPORT_283063_0051

Paulo Fonseca a décidé de répondre aux interrogations des supporters de l'OL sur ses choix concernant les jeunes attaquants du club qui ne voient pas offrir de temps de jeu.
Arrivé avec le statut d’entraineur passé par des grands clubs européens comme le Milan AC ou l’AS Roma, Paulo Fonseca avait été attiré par John Textor pour un projet ambitieux avec du très gros mercato. Finalement, avec un effectif moins prestigieux, l’entraineur portugais est resté malgré les vents contraires, et notamment sa très longue suspension. Son travail, en parfaite harmonie avec la cellule de recrutement, est salué par les supporters de l’OL. Il est toujours possible de trouver quelque chose à redire sur les compositions d’équipe, les tactiques ou les changements, mais Fonseca a su clairement tirer le meilleur d’un effectif restreint et ce sur tous les tableaux.

Fonseca annonce une nouvelle hiérarchie devant

Néanmoins, il y a un petit dossier qui revient régulièrement à Lyon, c’est l’utilisation des joueurs issus du centre de formation. L’OL est habitué à être un vivier à ce niveau pour l’équipe première. Et deux joueurs très prometteurs ne sont quasiment pas utilisés. Il s’agit d’Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. Les deux très jeunes attaquants, malgré les demandes des supporters, n’ont quasiment aucun temps de jeu, même quand des matchs plus faciles en Europa League ou en Coupe de France sont programmés. De quoi agacer et Paulo Fonseca en est bien conscient.
En conférence de presse, il a reconnu que cela pouvait ne pas être compris par les fans, mais qu’il faisait ses choix et qu’il essayait d’ailleurs de se séparer de ces deux joueurs, probablement sous la forme de prêt, pour leur donner du temps de jeu. « C'est difficile à comprendre pour les supporters pourquoi Rodriguez ou Molebe ne jouent pas. Nous travaillons pour trouver des clubs, ils vont partir cet hiver, et Rémi Himbert lui va rester. Pour ça en ce moment, il est une option avant Alejandro et Enzo », a souligné l’entraîneur de l’OL qui a surpris tout le monde en choisissant l’attaquant de 17 ans pour lui donner du temps de jeu sur les derniers matchs.

4
