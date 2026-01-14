CAN 2025 : Bounou envoie le Maroc en finale !

Demi-finale de la CAN 2025

Stade du Prince Moulay Abdallah

Maroc - Nigeria : 0-0 (4 tab à 2)

Le Maroc et le Nigeria s’affrontaient dans cette deuxième demi-finale de la CAN. Une opposition très équilibrée qui voyait les Lions de l’Atlas se créer les meilleures situations en première mi-temps par Brahim Diaz (35e) ou Hakimi, proche d’inscrire un sublime coup-franc (35e). En seconde période, les deux équipes se crispaient davantage et ne prenaient plus aucun risque. Les occasions se faisaient plus rares, et c’est assez logiquement que l’on se dirigeait vers la prolongation.

Dos à dos après 120 minutes, le Maroc et le Nigeria étaient contraints de se départager aux tirs au but pour savoir qui allait rejoindre le Sénégal en finale de la CAN 2025. Et à ce petit jeu… c’est le Maroc qui l’a emporté grâce à un Bounou fidèle à sa réputation de gardien injouable sur les penaltys. L’ancien de Séville stoppait deux tentatives nigérianes et permettait au Maroc de l’emporter et de filer en finale. Dimanche, les coéquipiers d'Achraf Hakimi affronteront donc le Sénégal dans un choc au sommet entre les deux grands favoris.