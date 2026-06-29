L’OL reprend avec 26 joueurs, dont un invendable

L'OL fait sa rentrée ce lundi, avec un effectif qui reste encore à dessiner. Certains joueurs seront difficiles à faire partir cet été.

C’est l’heure de la rentrée pour l’Olympique Lyonnais . La reprise est anticipée volontairement pour être prêt dès le début de saison avec les tours préliminaires de Ligue des Champions. Même s’ils devront certainement se jouer sans plusieurs internationaux, encore engagés à la Coupe du monde. Mais Paulo Fonseca compte se baser sur le modèle de l’an dernier, avec un mercato réalisé très tôt et une équipe compétitive d’entrée de jeu pour entamer une bonne dynamique.

Les recrues n'arrivent qu'à partir de mercredi

A la reprise ce lundi, pour la remise des équipements, les tests physiques et les présentations, l’OL pourra compter sur 26 joueurs selon Le Progrès. Quelques tauliers, des jeunes mais aucune nouvelle recrue, l’officialisation devant attendre pour le 1er juillet pour des raisons comptables. Il y aura aussi de nombreux joueurs revenus de prêts et un ou deux espoirs promus avec les pros pour faire le nombre, comme Melvyn Otobo et Angel Garcia quand il sera revenu définitivement de sa blessure.

Les joueurs invités au départ seront également là, puisque seul Afonso Moreira a trouvé un nouveau club en raison de la grosse offre du Bayer Leverkusen. Si des éléments comme Tessmann, Maitland-Niles ou même Caleta-Car peuvent encore être utilités par Paulo Fonseca, il y a un joueur qui n’a aucune chance de s’imposer à Lyon, mais a aussi très peu de chances de quitter le Rhône. C’est Paul Akouokou. Peu sollicité lors de son prêt en D2 espagnole, le milieu de terrain n’a pas été conservé par Saragosse et il pourrait même ne pas être retenu dans le groupe bien longtemps selon Le Progrès.

L’Ivoirien aura beau être poussé dehors, il sera difficile de s’en séparer, sachant qu’il possède un très gros contrat, avec un salaire élevé, ce qui n’en fait pas une bonne affaire pour l’OL. Libre en 2027, il a donc peu de chances d’être prêté, à moins d’être invité à se trouver un point de chute simplement pour éviter de payer le montant de son salaire.