L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !

OL23 janv. , 12:40
parGuillaume Conte
5
Avec neuf buts en 17 matchs de Ligue 1, Pavel Sulc est la trouvaille de l'OL. Il fait même saliver des premiers clubs européens pour un départ express.
La cellule de recrutement de l’OL récolte les louanges pour son travail de ces derniers mois. A l’heure où Lyon empile les victoires, le club rhodanien s’est encore renforcé ces dernières semaines. Mais les bonnes affaires de l’été dernier ne sont pas en reste. Si Adam Karabec ou Martin Satriano n’ont pas répondu aux attentes, de nombreuses bonnes opérations sont soulignées. Afonso Moreira et Ruben Kluivert montent en puissance, Tyler Morton maitrise le milieu de terrain, et Pavel Sulc impressionne avec sa combativité, son flair et sa réussite offensive.

Sulc surprend tout le monde

Encore une fois très inspiré à Berne puisqu’il est à l’origine du seul but de la rencontre, le Tchèque justifie totalement les 7,5 ME déboursés pour le faire venir du Viktoria Plzen. La surprise est totale, et même en République tchèque, on ne s’attendait pas à une telle réussite de l’attaquant polyvalent. Le joueur de 25 ans, qui sortait d’une saison à 11 buts en championnat, empile les réalisations en France.

Lire aussi

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque matchOL : Cette recrue s'enfonce à chaque match
Indice UEFA : L’OL et Nice, la France leur dit merciIndice UEFA : L’OL et Nice, la France leur dit merci
« Sa progression est incroyable. Ce n’est pas un buteur né, mais il a tout mis en oeuvre pour réussir. Le travail porte ses fruits, tout se déroule à merveille mais il n’a rien eu de donné, il a du se battre pour ça. Il faut se rappeler ses prêts et le traitement qu’il a eu par certains entraineurs », dévoile ainsi l’ancien joueur du Viktoria Plzen Martin Fillo sur la chaine locale Nova Sport.
Des compliments que l’ancien international tchèque n’est pas le seul à faire, puisque l’agent de Pavel Sulc a reconnu que plusieurs clubs européens s’intéressent à lui. Et ce dès cet hiver. Mais malgré la perspective pour l’OL de faire une très belle vente, puisque la valeur de l’attaquant est déjà proche des 14 millions d’euros, Lyon ne souhaite pas s’en séparer aussi rapidement et Sulc adore son aventure dans le Rhône. Tout transfert est écarté pour le moment, même s’il sera compliqué de tenir si Sulc continue de briller à ce point en deuxième partie de saison.
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Chance Liga

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts8
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
5
Derniers commentaires

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

je suis anti synthetique. Mais en aucun cas Merah ne peut etre critiqué. Tu peux me suivre je ne me suis pas trompé avec les joueurs précedemment critiqués ( Tolisso, Niakhate, Kluivert), vous retournerez tous votre veste pour Merah

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

De plus, on peux sans pb aucun dire qu ele parcours de l'OL est particulierment plus facile qu ecelui de Lille ou de Nice .... Par ex, la seule equipe du top 8 que Lyon a affronté est egalment la seule defaite de Lyon, CQFD

L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !

arretez de critiquer Merah, le mec est de 2007. En principe les jeunes jeunes joueurs qui percent sont des joueurs de fulgurence, lui jioue comme un vieux briscard. il y a tres peu de tres jeunes joueurs qui joiuent a son poste. c'est un phenomène. Encore hier, des qu'il est sorti, on a subi. En se mettant entre les lignes, en se cachant jamais, il fluidifie le jeu et soulage les autres. Ce n'est pas un hasard si Fonseca le fait jouer

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Comment comparer des choux et des carottes?? Oui le parcours en europa de Lyon est presque parfait mais on ne peux en aucun cas le comparer avec les sardines ou les parisiens qui jouent des adversaires plus forts en champion league

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

D'accord avec ton analyse. Et je vous souhaite (sauf aux trolls de chez vous peut-être) d'aller au bout. C'est sûr que le retour de Fofana couplé à la qualif d'Endricks va vous faire du bien. Vous aurez même un problème de riche avec Fofana et Moreira si j'ai bien compris. Mais tant mieux. Il vaut mieux ça que ne pas savoir qui mettre.^^ Edit: c'est juste que ce pisse-froid passe son temps à dénigrer et à vouloir relativiser chaque bon résultat que l'on fait.... Son auto-satisfaction et sa conclusion déplacée m'a fait réagir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

