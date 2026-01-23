L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !

Avec neuf buts en 17 matchs de Ligue 1, Pavel Sulc est la trouvaille de l'OL. Il fait même saliver des premiers clubs européens pour un départ express.

La cellule de recrutement de l’OL récolte les louanges pour son travail de ces derniers mois. A l’heure où Lyon empile les victoires, le club rhodanien s’est encore renforcé ces dernières semaines. Mais les bonnes affaires de l’été dernier ne sont pas en reste. Si Adam Karabec ou Martin Satriano n’ont pas répondu aux attentes, de nombreuses bonnes opérations sont soulignées. Afonso Moreira et Ruben Kluivert montent en puissance, Tyler Morton maitrise le milieu de terrain, et Pavel Sulc impressionne avec sa combativité, son flair et sa réussite offensive.

Sulc surprend tout le monde

Encore une fois très inspiré à Berne puisqu’il est à l’origine du seul but de la rencontre, le Tchèque justifie totalement les 7,5 ME déboursés pour le faire venir du Viktoria Plzen. La surprise est totale, et même en République tchèque, on ne s’attendait pas à une telle réussite de l’attaquant polyvalent. Le joueur de 25 ans, qui sortait d’une saison à 11 buts en championnat, empile les réalisations en France.

« Sa progression est incroyable. Ce n’est pas un buteur né, mais il a tout mis en oeuvre pour réussir. Le travail porte ses fruits, tout se déroule à merveille mais il n’a rien eu de donné, il a du se battre pour ça. Il faut se rappeler ses prêts et le traitement qu’il a eu par certains entraineurs », dévoile ainsi l’ancien joueur du Viktoria Plzen Martin Fillo sur la chaine locale Nova Sport.

Des compliments que l’ancien international tchèque n’est pas le seul à faire, puisque l’agent de Pavel Sulc a reconnu que plusieurs clubs européens s’intéressent à lui. Et ce dès cet hiver. Mais malgré la perspective pour l’OL de faire une très belle vente, puisque la valeur de l’attaquant est déjà proche des 14 millions d’euros, Lyon ne souhaite pas s’en séparer aussi rapidement et Sulc adore son aventure dans le Rhône. Tout transfert est écarté pour le moment, même s’il sera compliqué de tenir si Sulc continue de briller à ce point en deuxième partie de saison.