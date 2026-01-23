ICONSPORT_282097_0415

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

OL23 janv. , 8:40
parGuillaume Conte
Tout n'a pas été parfait à Berne, mais les Lyonnais ont fait le travail en Suisse avec une victoire 1-0. Il y a toutefois un joueur qui a confirmé ses grandes difficultés actuelles.
Adam Karabec a disputé les 90 minutes du match de l’Olympique Lyonnais à Berne ce jeudi soir. Le Tchèque n’est pourtant pas indispensable à l’OL actuel, mais dans ce match avec un enjeu très relatif, l’ancien du Sparta Prague avait au moins l’occasion de se montrer. Il n’en a clairement pas profité. Placé dans son rôle préféré, l’ailier droit n’a pas pesé sur le jeu, et son temps de jeu important fait déjà de lui, sauf surprise, un remplaçant pour le match de ce dimanche à Metz.
Pour le moment, le joueur qui n’est que prêté par le club tchèque, ne mérite pas mieux que ce statut de remplaçant. Et encore, avec les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah, il risque d’être un élément de bout du banc de touche. L’Equipe lui a donné la pire note du match avec un 3 sur 10 : « L'ailier tchèque a tenté, beaucoup, mais il a à peu près tout manqué dès qu'il s'est mis dans le sens du but ». Le Progrès lui a donné un point de plus, insuffisant pour avoir la moyenne et l’a mis dans ses « Flops ».

L'OL pas parti pour insister avec Karabec

A l’heure actuelle, l’OL risque d’avoir du mal à lever l’option d’achat d’Adam Karabec. Pour mémoire, le milieu offensif était arrivé du Sparta Prague par le biais d’un prêt payant à 300.000 euros, et d’une option d’achat à 3,5 millions d’euros. Des bonus et un intéressement en cas de revente étaient prévus, mais l’OL n’a aucune obligation de lever cette option d’achat. La saison dernière, il avait déjà été prêté à Hambourg, en D2 allemande, sans avoir le club allemand aller plus loin.
A. Karabec

A. Karabec

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 22 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

PSG : 40 ME, le Qatar explose le salary-cap pour Vinicius Junior

Pipeau

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

fausse excuse le synthetique

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

il a etait nul faut le dire il n'est que l'ombre de lui meme au debut j'etais surpris mais il est revenu a son reel niveau

OM : Pierre Sage s’est régalé, les Marseillais hallucinent

pas un bon joueur alors parce qu'il se trompe souvent je trouve

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

A aucun moment il a sa place Merah, a partir du moment ou les Tolisso, Morton, Tessmann sont présent. Et puis laisse toi pas avoir avec le match d'hier, le synthétique fausse tout.

