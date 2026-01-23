Indice UEFA : L’OL et Nice, la France leur dit merci

Les clubs français n'ont pas brillé, mais les deux seules victoires de Lyon et Nice font beaucoup de bien à l'indice UEFA, et permettent de sauver les meubles.

Semaine compliquée pour le football français, qui a connu quatre défaites sur les six matchs de ses équipes. Si le LOSC a rejoint Monaco, l’OM et le PSG au rang des formations défaites, l’OL sur le terrain de Berne et Nice contre Go Ahead Eagles, ont connu une issue positive. La victoire des Aiglons est à souligner, puisque c’est la première de la saison. Pour Lyon, c’est une bonne habitude en revanche, avec la première place du classement d’Europa League avant la dernière journée.

L'OL récupère la 7e place sur la saison

Et ces deux victoires ne sont pas inutiles, bien au contraire. Il n’y avait pas de match de Conférence League ce jeudi, cette compétition ayant vu sa phase de groupe se terminer avant les fêtes. Résultat, aucun club chypriote n’a marqué de points, avec la défaite de Pafos cette semaine en Ligue des Champions. La France, qui avait perdu une place cette semaine au profit du Portugal, récupère la 7e place au détriment des Chypriotes. Néanmoins, le Portugal reste avec un point d’avance, et les places supérieures vont commencer à être difficiles à aller chercher.

Un petit réconfort donc pour les clubs français qui vont quasiment tous jouer gros lors de la dernière journée. Le PSG tentera de garder sa place dans le Top8. L’OM et Monaco vont jouer leur qualification pour les play-offs. Même chose pour Lille. Pour Nice, ce sera un match pour l’honneur tandis que Lyon tentera de garder jusqu’au bout la première place, ce qui lui donnera un avantage du terrain en Europa League.