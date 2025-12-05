ICONSPORT_272612_0064

CdF : L'OL s'est senti humilié

OL05 déc. , 13:40
parGuillaume Conte
4
L'OL accueillera bien au Groupama Stadium la formation de Saint-Cyr/Collonges après 48 heures musclées pour éviter un surcoût financier. Les dirigeants lyonnais n'ont pas aimé la tournure des choses.
Tout a fini par s’arranger pour le match de Coupe de France entre l’OL et Saint-Cyr/Collonges. Les deux clubs sont voisins même s’ils sont séparés par six divisons, et le club amateur rêvait de jouer au Groupama Stadium. Ce sera donc le cas en affiche du dimanche soir, même si cela a un coût de 200.000 euros pour le club de Ligue 1. Un problème financier et organisationnel dont Saint-Cyr/Collonges était bien conscient, puisqu’il a même, dans un appel à l’aide pour trouver une solution rapide, proposé de laisser la recette de ce match à l’OL.
Le règlement de la Coupe de France veut que la recette soit partagée entre les deux clubs. L’esprit de la Coupe fait en sorte que le club professionnel laisse les revenus de la billetterie au club amateur pour qu’il gonfle un peu les recettes et son budget avec ce beau parcours. Voir ainsi cette proposition être inversée devant la situation financière compliquée de l’OL, a eu quelque chose d’humiliant.

L'OL n'a pas eu le choix que de céder

Selon les révélations du Progrès, même si Lyon était bien conscient que les mots du président Hassane Baba-Arbi ne se voulaient pas dénigrants, l’inversion des rôles a fait mal. Le journal régional souligne que Michael Gerlinger a vécu cela comme un « affront » et cette sortie a tout de même mis l’OL dans une position assez ridicule. La formation de Paulo Fonseca était ainsi plus ou moins obligée d’accepter cette rencontre au Groupama Stadium le dimanche soir, sous peine de passer pour le méchant de l’histoire malgré l’inflexibilité de BeIN Sports à le programmer le vendredi soir. 
Cela fera une dépense non prévue de plus dans le bilan financier de la saison de l’OL. En espérant désormais qu’il soit surtout question d’une belle fête du football lyonnais, avec une grosse affluence à Décines pour une grosse recette. A partager… ou pas.

Ligue 1

07 décembre 2025 à 20:45
Lorient
20:45
Olympique Lyonnais
4
Derniers commentaires

CdF : L'OL s'est senti humilié

"PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025". Ce n'était pas Le Mans, mais l'US Orléans en janvier 2024. Le PSG laisse toujours la recette aux clubs amateurs comme c'est la coutume, mais l'US Orléans a un statut "Professionnel" même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens.

CdF : L'OL s'est senti humilié

C'est possible mais n'en ai aucun souvenir , les seuls cas que j'ai trouvé sont : Reims ne l'a pas laissé a Bourgoin-Jallieu en fev 2025 PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025 Rennes ne l'a pas laissé a Le Puy Foot en mars 2024 Nantes ne l'a pas laissé a Drancy en décembre 2024 Brest ne l'a pas laissé a Avranches en jan 2023 Nantes ne l'a pas laissé a Vire en 2023 Nîmes ne l'a pas laissé a Aubagne en 2021 l'OM ne l'a pas laissé a Trélissac en 2020 Nantes ne l'a pas laissé a Vitré en 2019 Mais bon ce n'est pas obligatoire seulement une coutume

OM : L'Arabie Saoudite fonce brutalement sur Balerdi

il voulait partir cet été , pas sur que ce soit pour l'AS. Apres tout depend du montant proposé, du salaire... Ca serait con de le perdre en plein milieu de saison, mais avec le retour de Medina et ses envies de départ, un belle somme pourrait permettre d'investir... J'aime Balerdi, cependant faut savoir vendre au bon moment. Apres tout ça reste très hypothétique

L'excuse de BeIN Sports ne tient pas, l'OL enrage

Peut être parce que les gens qui vont travailler vont être payés double.

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

t'as l'air de bien connaitre le foot toi dis donc, même mieux que les salariés des clubs pro. t'as raté ta carrière ? ligaments croisés non ? a cause de ça t'es devenu recruteur pour le fc grosmalin puis président du plouc fc. c'est dingue comme ta haine de lyon t'enlèves toute lucidité...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading