CdF : L'OL s'est senti humilié

L'OL accueillera bien au Groupama Stadium la formation de Saint-Cyr/Collonges après 48 heures musclées pour éviter un surcoût financier. Les dirigeants lyonnais n'ont pas aimé la tournure des choses.

Tout a fini par s’arranger pour le match de Coupe de France entre l’OL et Saint-Cyr/Collonges. Les deux clubs sont voisins même s’ils sont séparés par six divisons, et le club amateur rêvait de jouer au Groupama Stadium. Ce sera donc le cas en affiche du dimanche soir, même si cela a un coût de 200.000 euros pour le club de Ligue 1. Un problème financier et organisationnel dont Saint-Cyr/Collonges était bien conscient, puisqu’il a même, dans un appel à l’aide pour trouver une solution rapide, proposé de laisser la recette de ce match à l’OL.

Le règlement de la Coupe de France veut que la recette soit partagée entre les deux clubs. L’esprit de la Coupe fait en sorte que le club professionnel laisse les revenus de la billetterie au club amateur pour qu’il gonfle un peu les recettes et son budget avec ce beau parcours. Voir ainsi cette proposition être inversée devant la situation financière compliquée de l’OL, a eu quelque chose d’humiliant.

L'OL n'a pas eu le choix que de céder

Selon les révélations du Progrès, même si Lyon était bien conscient que les mots du président Hassane Baba-Arbi ne se voulaient pas dénigrants, l’inversion des rôles a fait mal. Le journal régional souligne que Michael Gerlinger a vécu cela comme un « affront » et cette sortie a tout de même mis l’OL dans une position assez ridicule. La formation de Paulo Fonseca était ainsi plus ou moins obligée d’accepter cette rencontre au Groupama Stadium le dimanche soir, sous peine de passer pour le méchant de l’histoire malgré l’inflexibilité de BeIN Sports à le programmer le vendredi soir.

Cela fera une dépense non prévue de plus dans le bilan financier de la saison de l’OL. En espérant désormais qu’il soit surtout question d’une belle fête du football lyonnais, avec une grosse affluence à Décines pour une grosse recette. A partager… ou pas.