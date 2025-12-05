CdF : L'OL s'est senti humilié

"PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025". Ce n'était pas Le Mans, mais l'US Orléans en janvier 2024. Le PSG laisse toujours la recette aux clubs amateurs comme c'est la coutume, mais l'US Orléans a un statut "Professionnel" même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens.
C'est possible mais n'en ai aucun souvenir , les seuls cas que j'ai trouvé sont : Reims ne l'a pas laissé a Bourgoin-Jallieu en fev 2025 PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025 Rennes ne l'a pas laissé a Le Puy Foot en mars 2024 Nantes ne l'a pas laissé a Drancy en décembre 2024 Brest ne l'a pas laissé a Avranches en jan 2023 Nantes ne l'a pas laissé a Vire en 2023 Nîmes ne l'a pas laissé a Aubagne en 2021 l'OM ne l'a pas laissé a Trélissac en 2020 Nantes ne l'a pas laissé a Vitré en 2019 Mais bon ce n'est pas obligatoire seulement une coutume
il voulait partir cet été , pas sur que ce soit pour l'AS. Apres tout depend du montant proposé, du salaire... Ca serait con de le perdre en plein milieu de saison, mais avec le retour de Medina et ses envies de départ, un belle somme pourrait permettre d'investir... J'aime Balerdi, cependant faut savoir vendre au bon moment. Apres tout ça reste très hypothétique
Peut être parce que les gens qui vont travailler vont être payés double.
t'as l'air de bien connaitre le foot toi dis donc, même mieux que les salariés des clubs pro. t'as raté ta carrière ? ligaments croisés non ? a cause de ça t'es devenu recruteur pour le fc grosmalin puis président du plouc fc. c'est dingue comme ta haine de lyon t'enlèves toute lucidité...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
