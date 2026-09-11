Sidney Govou alerte l'OL
Paul Tchoukriel et Sidney Govou - Canal+

OL : Sidney Govou fait une confidence effrayante sur Lyon

OL11 sept. , 8:20
parClaude Dautel
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C'est une prise de parole percutante et elle va probablement contribuer à faire bouger les choses à Lyon. Sidney Gouvou, un des joueurs emblématiques de l'OL, confie qu'il n'autorise pas son fils de 17 ans à se rendre dans certaines tribunes du Groupama Stadium car il est métis.
Tandis que sportivement l'Olympique Lyonnais a retrouvé des couleurs, malgré la déception engendrée par la non-participation, c'est du côté des tribunes du Groupama Stadium que les regards se tournent. Parce que même si l'OL affirme depuis longtemps faire le ménage au sein de ses supporters, il semble bien que le racisme soit loin d'être éradiqué. Bien évidemment cela concerne une infime minorité de fans, mais ces derniers arrivent à pourrir la vie de tout le monde. Il y a bientôt deux semaines, en marge du match OL-Le Havre, deux incidents ont éclaté aux abords du stade lyonnais et le club souhaite désormais que les forces de l'ordre s'en mêlent.
Mais, ce vendredi, Sidney Govou, septuple champion de France avec l'Olympique Lyonnais, met les pieds dans le plat à l'occasion d'un entretien accordé au Progrès. Pour l'ancien attaquant de l'OL, désormais consultant pour Canal+ la situation est devenue totalement intolérable. Au point même que ce dernier avoue que lorsqu'il va au Groupama Stadium avec son fils de 17 ans, qui est métis, il refuse que ce dernier rejoigne une autre partie du stade où il pourrait éventuellement être la cible d'insultes racistes. L'ancien joueur avoue avoir clairement remarqué que certains supporters lyonnais n'avaient pas un amour énorme pour les joueurs de couleur. Une sensation qu'il affirme ne pas avoir eue à Marseille ou à Paris.

Sidney Gouvou a peur pour son fils au Groupama Stadium

« Mon fils, 17 ans aujourd’hui, est né à Lyon, il est fan de l’OL, il est métis. Plusieurs fois, il m’a demandé d’aller suivre un match en tribune. Et je lui ai dit non, naturellement. Ce n’est pas normal que je refuse qu’il aille en tribune parce que j’ai peur des actes racistes à son encontre, juste parce qu’il est métis », témopigne Sidney Gouvou. Et ce dernier de préciser que de son côté, il avait également ressenti tout cela à titre personnel : « Je fais pas mal de déplacements européens. Et je vois les regards de certains supporters quand ils me croisent dans l’aéroport ou près du stade, des mecs cagoulés, habillés tout en noir, qui me regardent de travers. Je ne demande rien, mais je pense être une figure emblématique dans mon club, et ça me choque. »

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Pour l'ancien buteur, l'Olympique Lyonnais doit évidemment prendre sa part de responsabilité, mais le club rhodanien doit aussi pouvoir compter sur les services de l'État pour assainir l'ambiance dans et autour du Groupama Stadium. Parce que ce problème dépasse, et de loin, la gestion d'un club de football. Ce qui est certain, c'est que désormais la bataille est lancée, un collectif de fans lyonnais ayant même lancé une pétition en ligne pour demander à ce que totu soit fait pour bannir les supporters concernés.
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IL le garde simplement parce qu'il relève le niveau d'analyse abyssal de cette émission.

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je ne comprend pas pourquoi Canal + garde cette m.... de Samir sur son antenne ! partout ou il est passé il a foutu sa M.. et même en équipe de France

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