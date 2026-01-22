L’OL récupère 7,5 ME, c’est la magie du mercato version Textor

ICONSPORT_215939_0089

Le transfert de Jefferson Savarino, qui devrait quitter Botafogo pour rejoindre Fluminense cet hiver, devrait comme par magie rapporter 7,5 millions d’euros… à l’OL. Une excellente nouvelle pour Michele Kang.
John Textor n’est plus aux commandes de l’Olympique Lyonnais depuis six mois et pourtant, son nom revient toujours comme un boomerang dans l’actualité du club rhodanien. Mercredi soir, on apprenait que la justice britannique ne s'était pas prononcé en sa faveur dans le conflit qui l’oppose à Iconic Sports. Sur fond de mercato, l’homme d’affaires américain fait aussi parler de lui mais cette fois, c’est pour une bonne nouvelle.

Savarino va rapporter 7,5 ME à l'OL cet hiver

La journaliste Barbara Medonça annonce que l’attaquant vénézuélien Jefferson Savarino est sur le point de quitter Botafogo. Le joueur de 28 ans va rejoindre Fluminense pour 7,5 millions d’euros. Une somme qui devrait selon toute vraisemblance atterrir dans les caisses… de l’Olympique Lyonnais ! Aussi fou que cela puisse paraître, le club rhodanien avait acheté les droits économiques de Jefferson Savarino pour une somme similaire (7,6 millions d’euros) à l’époque où John Textor était aux commandes de l’OL.
L’idée était de faire venir le joueur dans la capitale des Gaules à un moment ou un autre, mais ce dernier avait refusé contre toute attente de jouer pour Lyon comme il l’avait confié dans une interview lunaire au média brésilien Globo. L’Olympique Lyonnais avait donc payé 7,6 millions d’euros pour le transfert fantôme d’un joueur qui n’a jamais évolué au Groupama Stadium.
Mais plusieurs mois après ce deal incroyable de John Textor, les choses vont donc rentrer dans l’ordre. A condition bien sûr que, comme cela serait logique, les 7,5 millions d’euros du transfert de Jefferson Savarino de Botafogo à Fluminense atterrissent bien dans les caisses de l’OL. Nul doute que Michele Kang y veillera et s’en réjouira. Cette entrée d’argent inattendue pourrait offrir un peu plus de latitude au club rhodanien dans sa quête d’un ou deux ultimes renforts cet hiver. Lyon est notamment à la recherche d’un défenseur central et, en fonction des opportunités, d’un numéro neuf.

