L'OL exclu par l'UEFA, un scoop qui menace Lyon

En course pour une place en Ligue des champions, l'OL pourrait être exclu des compétitions européennes, annonce en exclusivité The Telegraph.

armi les clauses de l'accord figurait l'obligation pour les propriétaires de Lyon d'injecter 60 millions d'euros avant le 15 juillet de l'année dernière et de convertir cette somme en actions avant le 15 octobre. Il semblerait que Lyon n'ait pas respecté cette condition », explique le journaliste anglais. Mais ce dernier admet que l'Olympique Lyonnais pourrait tout de même s'en sortir face aux gendarmes financiers du football européen. Au lendemain de la parution des comptes de l'Olympique Lyonnais, Sam Wallace, rédacteur en chef de la rubrique football du très sérieux quotidien anglais The Telegraph , annonce que l'UEFA pourrait interdire à l'OL de jouer une coupe d'Europe la saison prochaine. Raison de cette sanction qui est susceptible de tomber sur le club de Michele Kang, le non-respect des engagements pris l'été dernier devant l'instance européenne du football l'an dernier pour éviter une lourde sanction. « P», explique le journaliste anglais. Mais ce dernier admet que l'Olympique Lyonnais pourrait tout de même s'en sortir face aux gendarmes financiers du football européen.

L'OL a des arguments pour se défendre

Le club espère que ces transactions non déclarées, qu'il dénonce, ainsi que le nouveau programme d'austérité d'Eagle Football Group, inciteront l'UEFA à la clémence lors de l'imposition d'éventuelles sanctions », précise Sam Wallace qui ajoute que du côté de l'Olympique Lyonnais, on étudiera les offres qui arriveront pour la totalité des joueurs de Paulo Fonseca afin d'avoir des ressources financières disponibles. Car du côté de Michele Kang, on peut s'appuyer sur les révélations faites mardi sur les agissements de John Textor avec les comptes de l'OL , à savoir que l'homme d'affaires a fait des dégâts que les actuels dirigeants lyonnais réparent aussi vite qu'ils le peuvent. «», précise Sam Wallace qui ajoute que du côté de l'Olympique Lyonnais, on étudiera les offres qui arriveront pour la totalité des joueurs de Paulo Fonseca afin d'avoir des ressources financières disponibles.

Actuellement quatrième de Ligue 1, et donc susceptible de se qualifier via les barrages de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais a fait de gros efforts pour redresser des comptes mis à mal par la gestion de John Textor. Mais l'UEFA souhaite que la totalité des clubs européens soit traitée de la même façon, et il est hors de question que l'OL bénéficie d'un passe-droit juste parce qu'un de ses anciens dirigeants a fait n'importe quoi. En tombant dimanche dernier à Toulouse, se privant ainsi d'un ticket direct pour la C1, Lyon s'est mis en danger. Mais de là à imaginer une lourde sanction contre l'OL...