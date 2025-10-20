ICONSPORT_253670_0420

L'OL privé de Hans Hateboer en Europe

OL20 oct. , 19:00
parClaude Dautel
1
L'Olympique Lyonnais a officialisé la venue, sous forme de joker, de Hans Hateboer, le défenseur du Stade Rennais. Cependant, si ce dernier est disponible en Ligue 1 immédiatement, il ne peut pas encore jouer avec son nouveau club en Europa League
On l'a vu samedi à Nice, la défense lyonnaise n'est pas le point fort de l'équipe de Paulo Fonseca. Et c'est d'ailleurs pour cela que les dirigeants de l'OL ont négocié un accord avec leurs homologues rennais pour la venue de Hans Hateboer, le défenseur international néerlandais de 31 ans. Ce dernier s'est engagé avec le statut de joker, qui permet à un club de Ligue 1 de faire venir un autre joueur de L1 sans avoir à se justifier. Dès le week-end prochain, Hans Hateboer pourra donc jouer avec l'Olympique Lyonnais contre Strasbourg au Groupama Stadium. Mais, il n'est pas du tout question que le joueur arrivé de l'Atalanta à Rennes en 2024 puisse jouer jeudi en Europa League contre l'équipe suisse de Bâle en Europa League. Car le joueur néerlandais ne figurait évidemment pas sur la liste transmise par l'OL à l'UEFA, et il faudra patienter et attendre jusqu'en 2026 pour que les choses changent.

Ghezzal remplace Nuamah, pas Hateboer

Car pas de bol pour l'Olympique Lyonnais, il y avait la possibilité d'inscrire Hans Hateboer comme joker médical compte tenu de l'absence longue durée d'Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue lors du match OL-Lille en avril dernier et dont le retour n'est pas prévu avant janvier ou février prochain. En effet, les dirigeants lyonnais ont déjà désigné Rachid Ghezzal pour cela. Résultat des courses, le défenseur néerlandais prêté par le Stade Rennais n'est pas autorisé à jouer en Europa League avec l'OL ou du moins pas avant la seconde phase de la compétition, puisque l'Olympique Lyonnais adressera une nouvelle liste où Hans Hateboer sera intégrée. Paulo Fonseca va donc devoir composer avec son effectif actuel, sans son joker, pour batailler en Europe, en espérant que Lyon se qualifie pour la suite de la compétition. Avec deux victoires en deux matchs, le club de Michele Kang est plutôt bien parti en Europa League.
H. Hateboer

H. Hateboer

NetherlandsPays-Bas Âge 31 Défenseur

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

