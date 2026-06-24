L'OL prêt à faire signer un défenseur suédois à 6,5ME

OM : McCourt abandonne, la vente redevient d'actualité

Mc court fatigué de la situation financière : mais c’est quand même lui qui a mis Longoria et benatia en joueurs de football manager ! Comme je dis souvent : la compétence a un prix mais l incompétence a un coût !!! Fallait mettre des gens compétents et les comptes n’en seraient pas à ce niveau