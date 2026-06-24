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L'OL prêt à faire signer un défenseur suédois à 6,5ME

OL24 juin , 12:40
parClaude Dautel
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L'OL a réussi de belles opérations lors des derniers marchés des transferts et Matthieu Louis-Jean a bien l'intention de continuer. Loin des sentiers battus, Lyon s'intéresse à Zinedin Smajlovic, le défenseur suédois de 22 ans.
Actuellement sous contrat avec le club norvégien de Sandefjord Fotball, Zinedin Smajlovic suscite l'intérêt de plusieurs clubs durant ce mercato. Il est vrai que le géant suédois (1m91) a tapé dans l'oeil de nombreux recruteurs, même s'il évolue seulement dans un championnat qui n'est pas le plus connu en Europe. Né à Stockhlom, Zinedin Smajlovic a évolué en Italie, sous le maillot de Lecce, avant de repartir en Scandinavie, où il a encore deux ans de contrat avec son club actuel. Selon Rudy Galetti, expert du mercato, c'est le Celtic qui a actuellement la main dans ce dossier, mais plusieurs autres équipes, dont l'Olympique Lyonnais sont toujours dans la boucle pour recruter le défenseur suédois. L'OL n'est pas le seul club français tenté par Zinedin Smajlovic, le Toulouse Football Club ayant également pris des renseignements sur le joueur ayant la double nationalité suédoise et bosnienne.

L'OL regarde en Norvège

Pour s'offrir Zinedin Smajlovic, l'Olympique Lyonnais devra dépenser au moins 6,5 millions d'euros, puisque le Celtic a déjà fait une offre de ce niveau à Sandefjord. Mais le club norvégien n'a aucune urgence à vendre son défenseur, précise Rudy Galetti. Cette situation relativise l'imminence d'une proposition lyonnaise pour un joueur qui, en raison de son talent, est susceptible de prendre de la valeur dans les années à venir, étant l'un des plus suivis dans le championnat de Norvège. Désormais dans une phase de relance, après l'annonce mardi de la reprise probable de l'OL par Michele Kang, Lyon devrait de plus en plus souvent être cité dans ce genre de dossier.

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