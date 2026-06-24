L'OL prêt à faire signer un défenseur suédois à 6,5ME

Mc court fatigué de la situation financière : mais c’est quand même lui qui a mis Longoria et benatia en joueurs de football manager ! Comme je dis souvent : la compétence a un prix mais l incompétence a un coût !!! Fallait mettre des gens compétents et les comptes n’en seraient pas à ce niveau
Lyon a juste recruté boudache libre et kamara pour 4 millions d'euros, Lyon attendra la décision de la DNCG pour officialiser d'autres recrues
Il n y a pas de processus de vente puisque les "merdias" ne savent rien, tu viens de nous le dire...^^
Et si l’OM est interdit de recrutement il fait comment la saison prochaine si il a vendu 10 joueurs ? Tout est suspendu
Le gars est nul
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🚨💰 Celtic have submitted an improved offer for Zinedin Smalkjović worth €4.5m fixed + €2m in bonuses. Sandefjord are under no pressure to sell, as Olympiacos, Hull City, Rangers, Fenerbahçe, Toulouse, Feyenoord & Lyon are all closely tracking the CB and have made enquiries.