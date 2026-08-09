Officiel : Lucas Digne signe au PSG jusqu'en 2029

Le PSG a décidé d’accélérer son mercato ces derniers jours. Enfin diront les supporters parisiens. Après la venue de Maghnès Akliouche, Lucas Digne s’est officiellement engagé en faveur du club francilien, qu’il avait déjà fréquenté au début de sa carrière. L’international français arrive comme doublure ou concurrent de Nuno Mendes. Le joueur d’Aston Villa, demi-finaliste de la Coupe du monde avec les Bleus, fait l’objet d’un transfert estimé à 12 ME, soit le montant de sa clause libératoire. Lucas Digne s’engage pour trois ans avec le Paris SG, soit jusqu’en 2029, et il rejoint ainsi la colonie des internationaux tricolores du club de la capitale.

« Mon premier passage au PSG a été une leçon de top niveau et d’excellence. Cela m’a transformé comme joueur et comme homme. J’ai beaucoup appris et gagné beaucoup de trophées. C’était une histoire merveilleuse et j’ai envie de la continuer. Je suis particulièrement impressionné par l'évolution qu'a connue le club ces dernières années. Les conditions de travail au Campus sont exceptionnelles et témoignent des ambitions du Club. J’ai hâte de faire connaissance avec l’équipe qui a gagné deux Ligues des Champions », a notamment lancé Lucas Digne.