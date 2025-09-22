ICONSPORT_268698_0254 (1)
Abner vinicius

L'OL privé d'un défenseur pendant trois semaines

OL22 sept. , 13:20
par Claude Dautel
Le calendrier de l'Olympique Lyonnais se densifie puisque l'Europa League débute cette semaine avec un déplacement à Utrecht. Paulo Fonseca sait que son effectif n'est pas à rallonge et la blessure d'Abner Vinicius est un vrai problème. 
L'OL attaque ses semaines à trois matchs, et cela va forcément obliger l'entraîneur lyonnais à faire des choix, sachant que son banc n'est pas d'une profondeur absolue. Sur le plan défensif, Paulo Fonseca va cependant devoir composer avec l'absence d'Abner Vinicius, le joueur brésilien arrivé en 2024 du Betis Séville. Absent vendredi contre le SCO, le défenseur de 25 ans s'est blessé aux adducteurs lors de l'entraînement la semaine passée. Et même si le club rhodanien n'a pas communiqué officiellement sur la gravité de la blessure d'Abner, la chaîne Ligue 1+ a donné des nouvelles du joueur de l'Olympique Lyonnais, et elles sont moyennement bonnes. Car avec une grosse série de matchs qui s'enchaînent, l'OL entre dans une période plus compliquée.

L'OL va devoir se passer d'un défenseur jusqu'à la trêve

La chaîne de la Ligue 1 a en effet précisé que du côté de l'Olympique Lyonnais, on ne compte pas sur Abner avant la prochaine trêve internationale programmée du 6 au 14 octobre prochain. Une absence qui va donc priver Paulo Fonseca d'un choix défensif pour quatre matchs : Utrecht, Lille, Salzbourg et Toulouse. Nicolas Tagliafico va donc devoir tenir le choc pour ces rencontres importantes dans le calendrier de l'OL, ce que l'international argentin est clairement capable de faire. Comme le précise Olympique et Lyonnais, Téo Barisic et Moussa Niakhaté peuvent éventuellement suppléer Tagliafico avant le retour d'Abner, mais forcément, cela sera un choix par défaut. Cependant, Lyon doit composer cette saison avec un effectif très serré, la gestion de John Textor n'ayant pas laissé d'autre choix à l'OL au moment d'aborder le dernier mercato.
Derniers commentaires

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

On prêche que dalle on a rien demandé nous... que ce soit hier ou aujourd'hui ca change rien.. les 4 blessés d'hier sont toujours blessé aujourd'hui... hier ou aujourd'hui cest pareil on a rien demandé nous on a rien a precher.. probleme exclusif au PSG pas le nôtre...

OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

Ca va etre une boucherie , 0-6 je les sent super motivés

OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

Je viens de voir leurs equipe probable ca va ils pleurent pour rien ils leurs manque 4 joueurs... joao neves, démbele, et barcola.. si ils ont absolument besoin de ca pour nous battre... dites donc..

Le PSG revient à Marseille, le groupe révélé

Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha ne seront donc pas Ballon d'Or. Les joueurs les plus dangereux du PSG (Neves et Barcola, les deux meilleurs buteurs actuels du club, Dembélé, qui est le grand favoris du Ballon d'Or, Doué, le double buteur de la finale de la dernière LdC, ect.) seront absents de ce "Classique", alors si les marseillais perdent à domicile, ce serait une humiliation totale ! 😁

ASSE : Stassin « harcelé », son père lâche une bombe

Voici un mois d'article de Foot01 sur Stassin...heureusement qu'il est là^^ Un mois d'articles tous plus vides les uns que les autres. ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser ASSE : Paris lâche plus de 25ME pour Stassin ASSE : Stassin fait éclater la vérité sur son avenir ASSE : Lucas Stassin, le dossier va devenir fou L’ASSE secoue Lucas Stassin ASSE : Al-Hilal fonce sur Stassin avec une offre incroyable ASSE : L'Arabie Saoudite se jette sur Stassin ! ASSE: 42 ME pour Stassin, l'ASSE sidère le Paris FC ASSE : Lucas Stassin reste à Saint-Etienne ASSE : Le Paris FC propose 29ME pour Stassin ASSE : Au tour de Paris de vouloir acheter Stassin ASSE : Stassin et Davitashvili ont des comptes à rendre ASSE : Stassin contacté par un club de Premier League L’ASSE craint un énorme assaut allemand sur Stassin ASSE : Davitashvili et Stassin vendus pour une offre folle ASSE : Saint-Etienne montre la porte à Stassin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

