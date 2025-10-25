ICONSPORT_269566_0055
L'OL perd encore un jeune en cours de saison

OL25 oct. , 13:20
parHadrien Rivayrand
L'OL va lâcher un nouveau jeune joueur dans les prochaines heures. Un jeune joueur qui va s'engager du côté du Stade Briochin. 
L'OL a changé de projet depuis quelque temps. Beaucoup de gros joueurs sont partis, faute d'argent pour pouvoir les garder. Les Gones vont passer par une petite cure d'austérité afin de relancer la machine. Mais c'est en tout cas une petite chance pour Paulo Fonseca de pouvoir s'appuyer sur des jeunes du centre de formation. Certains ont déjà eu pas mal de temps de jeu. Mais la concurrence est forte et tout le monde n'aura pas la chance de porter la tunique de l'Olympique Lyonnais chez les pros. Dans les prochaines heures, les Rhodaniens vont d'ailleurs faire partir le milieu de terrain Pierre-Antoine Dorival.

Dorival s'en va 

Selon les informations de Match360TV et Ouest-France, le joueur de 19 ans va en effet rallier les rangs du Stade Briochin, actuellement dernier de National. Le jeune joueur de l'OL, encore sous contrat avec son club formateur jusqu'en juin 2028, sera prêté au club breton en tant que joker. L'occasion pour lui de relever un nouveau défi et de montrer ses qualités dans une équipe en grande difficulté depuis le début de la saison. L'objectif sera de faire parler de lui pour prétendre à plus à l'Olympique Lyonnais ou dans un autre club à l'issue de la saison en cours. 

D'autres joueurs de l'OL ont eux la chance de pouvoir déjà évoluer avec le groupe de Paulo Fonseca. Cette saison, on a déjà pu voir à l'œuvre Khalis Merah ou encore Mathys De Carvalho. Des jeunes qui auront encore leur chance cette saison. Ce dimanche, les Gones recevront le RC Strasbourg au Groupama Stadium. Une rencontre très attendue face à un adversaire redoutable et également ambitieux lors de cet exercice en cours. L'OL reste en plus sur deux défaites de rang en Ligue 1 et doit réagir pour rester au contact des équipes de tête. 
