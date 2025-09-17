OL : Un joker offensif recruté, tout le monde est d'accord !

ICONSPORT_268698_0247
Malgré le faux-pas à Rennes, l'Olympique Lyonnais réussit un bon début de saison en Ligue 1. Mais avec l'entrée en lice en Europa League, cela va rapidement devenir tendu pour l'effectif de Paulo Fonseca, d'autant que l'OL manque tout de même d'un buteur supplémentaire.
Les derniers jours du mercato sont restés en travers de la gorge des supporters lyonnais, la signature de Martin Satriano ne compensant pas totalement le départ de Georges Mikautadze, lequel était là pour succéder à Alexandre Lacazette. C'est sans ses deux meilleurs buteurs que l'OL a donc entamé la saison. Mais il semble déjà évident que les dirigeants lyonnais vont devoir trouver une solution avant le mercato d'hiver, car il pourrait être trop tard pour renforcer l'effectif de Paulo Fonseca. L'unanimité parait se faire autour du recrutement d'un joker offensif comme l'indique Le Progrès.

L'OL doit trouver un buteur supplémentaire, et vite

L'Olympique Lyonnais a en effet toujours la possibilité de recruteur un buteur sous forme de joker, et pour Alain Caveglia, ancien attaquant et recruteur de l'OL, il n'y a aucune hésitation à avoir pour Michele Kang et les dirigeants rhodaniens. « Pour l’instant, je ne vois pas dans l’effectif de l’OL un joueur à 10 ou 15 buts par saison. Contre l’OM, sans ce but gag, c’était un 0-0, et si on regarde, que ce soit face à l’OM ou Rennes, le seul à se projeter en pointe dans l’axe a été Coco Tolisso. Satriano est un joueur d’axe, mais ce n’est pas un buteur quand on voit les stats. S’il faut un joker ? Oui, je trouve que ce secteur est trop juste », a confié l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Cependant, à ce stade de la saison, les buteurs susceptibles de bouger sont très rares. Mais Matthieu Louis-Jean et la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais ont probablement déjà des idées en tête concernant l'heureux élus. Des idées qu'il faudra assurément vite concrétiser.
