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Ligue 1+

TV : Ligue1+ à 20 euros par mois, ça grince des dents

TV11 juin , 14:00
parCorentin Facy
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Ligue1+ a révélé mercredi ses nouveaux tarifs pour la saison 2026-2027. Une légère augmentation est à noter puisque désormais, la chaîne de la LFP proposera 100% des matchs en direct.
La saison dernière, Ligue1+ proposait 8 matchs sur 9 de Ligue 1 par journée de championnat pour un tarif aux alentours des 15 euros par mois (en fonctions des offres). Comme les abonnés pouvaient s’y attendre, ce prix va augmenter à partir de la saison prochaine. En cause, le match supplémentaire que Ligue1+ va diffuser, celui du samedi à 17 heures qui était détenu jusqu’à présent par BeInSports.

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La chaîne de la LFP va désormais proposer 100% de la Ligue 1 en direct et cela valait bien une petite hausse de prix pour les dirigeants de l’instance. Une offre fidélité sera proposée à 16,99 euros par mois pour les abonnés de la saison dernière, même si la réduction est finalement de courte durée. Il faudra en revanche payer 19,99 euros par mois pour les nouveaux clients, avec dans les deux cas un engagement sur l’année complète. Un prix jugé plutôt abordable par certains, mais les avis sont tout de même très différents en fonction du jugement de chacun. Sur X, de nombreux internautes ont témoigné de leur agacement face à cette hausse de prix.
« Beaucoup trop cher pour voir un Le Havre - Troyes, de Angers - Brest ou des Lorient - Le Mans », « 20 balles par mois pour 9 matchs, vous rigolez », « Toujours trop cher, les gens continueront avec l’iptv », « Vous n'avez toujours pas compris que votre prix est trop élevé, vous l'augmenter encore... Vive le piratage ? », « Avec engagement pour nous obliger à payer plusieurs mois ou il n'y a pas de match, voleurs » ou encore « Tant que Vincent Labrune est la, oubliez nous ! » peut-on lire sur X sous la publication du compte officiel de Ligue1+.
Preuve que si cette augmentation de prix a été acceptée par une partie des abonnés et des amoureux de Ligue 1, ce n’est pas le cas de tout le monde. Avec les nombreux désabonnements durant la période estivale sans Ligue 1, la chaîne de la LFP risque d’avoir plus de mal que prévu à récupérer au minimum le million d’abonnés dont elle disposait à la fin de sa première saison. Certains pourraient notamment être tentés d’attendre de potentielles offres promotionnelles avant de se réengager pour un an.
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