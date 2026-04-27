Endrick un an de plus à Lyon, c'est possible
Endrick - Olympique Lyonnais

OL : Endrick prolongé, il répond

OL27 avr. , 8:40
parClaude Dautel
8
Après son petit coup de mou, Endrick a retrouvé des couleurs et le joueur brésilien de l'OL est en forme au meilleur moment pour qualifier Lyon en Ligue des champions. Concernant son avenir, il ne dit pas non à une saison de plus en Ligue 1.
C'est la question que les supporters lyonnais se posent avec de plus en plus l'espoir d'une réponse positive : Endrick sera-t-il toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine ? On sait que sa femme, avec qui il attend un enfant, adore sa nouvelle vie dans la capitale des Gaules, mais forcément le Real Madrid a son mot à dire. Car après un prêt de six mois qui est une belle réussite, Florentino Perez pourrait être tenté de faire revenir le joueur de 19 ans qu'il avait déniché à Palmeiras. Mais pour l'instant, le premier intéressé n'avait pas répondu à la question de savoir si lui était réellement intéressé de revenir pour un an de plus à l'OL pour un nouveau prêt. Mais, sur Canal+, Endrick a pris position.

Endrick se pose des questions sur son avenir 

Dans une réponse de Normand, celui qui a marqué sept buts et délivré sept passes décisives toutes compétitions confondues depuis sa signature à l'Olympique Lyonnais en janvier ne cache pas que tout est encore possible. « S’il y a une chance que je reste à Lyon ? En réalité, je ne sais pas. On est parti sur un prêt de six mois, mais si je dois retourner au Real Madrid, j’y retourne avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j’irai ailleurs. J’espère vraiment qu’on va pouvoir qualifier Lyon en Ligue des champions, c’est là où est sa place », a précisé Endrick, sur Canal+.
Autrement dit, l'avant-centre international brésilien a clairement des doutes sur son avenir, mais il ne dit pas non à une prolongation d'une saison de son contrat de prêt avec l'Olympique Lyonnais. C'est surtout du côté de Madrid que ce dossier sera réglé. Si Álvaro Arbeloa quitte le banc du Real, alors le nouvel entraîneur des Merengue devra dire à Florentino Perez s'il compte sur Endrick, ou pas. L'OL, qui a réussi un formidable coup en se faisant prêter le joueur de 19 ans, aura des atouts à faire valoir si Madrid persiste à vouloir prêter celui qui a un contrat jusqu'en 2030 avec le club espagnol.
Articles Recommandés
Medhi Benatia prend cher à Marseille
OM

OM : Medhi Benatia attaqué brutalement

ICONSPORT_365178_0089
OM

« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte

Zabarnyi ICONSPORT_364795_0341
Ligue 1

L1 : L'OL et le PSG placent deux joueurs dans l'équipe type

Olivier Pantaloni
FC Nantes

FCN : Les Kita ont trouvé leur prochain entraîneur !

Fil Info

27 avr. , 11:00
OM : Medhi Benatia attaqué brutalement
27 avr. , 10:00
« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte
27 avr. , 9:40
L1 : L'OL et le PSG placent deux joueurs dans l'équipe type
27 avr. , 9:20
FCN : Les Kita ont trouvé leur prochain entraîneur !
27 avr. , 9:00
L2 : L'ASSE demande un cadeau pour monter
27 avr. , 8:40
Xavi Simons forfait pour le Mondial 2026
27 avr. , 8:20
OM : Greenwood puni par Beye, il n'était pas blessé !
27 avr. , 8:00
100 ME pour Barcola, le PSG est chaud
27 avr. , 7:20
Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque

Derniers commentaires

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

A côté de toi, tout le monde est un génie.^^

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars qui est décisif 16 fois en a peine 4 mois , on peut considérer qu'il cartonne non ? Oui 16 fois car le peno provoqué n'est pas comptabilisé et la frappe côté gche repoussé par le gardien et avec Tolisso qui pousse le ballon dans la cage non plus mais c'est lui qui est à l'origine du but Et il faut imaginer que si on est en LDC , il aura sûrement 2 ou 3 coéquipiers encore meilleurs autour de lui à la place de Yaremchuk Tessman et AMN, voir .... Tagliafico et Abner donc....

OL : Endrick prolongé, il répond

Si on peut il faut le prolonger. Ça reste un vrai danger en attaque

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars décisif 16 fois en 4 mois (Oui 16 et non 14 , puisque sa frappe côté gche détournée par le gardien n'est pas considérée comme une passe D mais c'en est une et un peno provoqué)

OL : Endrick prolongé, il répond

Il faut l'imaginer avec un ou deux autres équipiers autour de lui la saison prochaine, sûrement un peu meilleurs , si on est en LDC Et un gars qui est décisif 16 fois en 4 mois....ça va ....on peut lui pardonner ses qques défauts Et je dis 16 fois parce que la semaine précédente il donne un ballon qui n'est pas considéré comme une passe D, sur sa frappe côté gche, donc n'est pas comptabilisée et il a aussi provoqué un peno Donc 16 fois décisif et non 14

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading