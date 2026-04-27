OL : Endrick prolongé, il répond

Après son petit coup de mou, Endrick a retrouvé des couleurs et le joueur brésilien de l'OL est en forme au meilleur moment pour qualifier Lyon en Ligue des champions. Concernant son avenir, il ne dit pas non à une saison de plus en Ligue 1.

C'est la question que les supporters lyonnais se posent avec de plus en plus l'espoir d'une réponse positive : Endrick sera-t-il toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine ? On sait que sa femme, avec qui il attend un enfant, adore sa nouvelle vie dans la capitale des Gaules , mais forcément le Real Madrid a son mot à dire. Car après un prêt de six mois qui est une belle réussite, Florentino Perez pourrait être tenté de faire revenir le joueur de 19 ans qu'il avait déniché à Palmeiras. Mais pour l'instant, le premier intéressé n'avait pas répondu à la question de savoir si lui était réellement intéressé de revenir pour un an de plus à l'OL pour un nouveau prêt. Mais, sur Canal+, Endrick a pris position.

Endrick se pose des questions sur son avenir

Dans une réponse de Normand, celui qui a marqué sept buts et délivré sept passes décisives toutes compétitions confondues depuis sa signature à l'Olympique Lyonnais en janvier ne cache pas que tout est encore possible. « S’il y a une chance que je reste à Lyon ? En réalité, je ne sais pas. On est parti sur un prêt de six mois, mais si je dois retourner au Real Madrid, j’y retourne avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j’irai ailleurs. J’espère vraiment qu’on va pouvoir qualifier Lyon en Ligue des champions, c’est là où est sa place », a précisé Endrick, sur Canal+.

Autrement dit, l'avant-centre international brésilien a clairement des doutes sur son avenir, mais il ne dit pas non à une prolongation d'une saison de son contrat de prêt avec l'Olympique Lyonnais. C'est surtout du côté de Madrid que ce dossier sera réglé. Si Álvaro Arbeloa quitte le banc du Real, alors le nouvel entraîneur des Merengue devra dire à Florentino Perez s'il compte sur Endrick, ou pas. L'OL, qui a réussi un formidable coup en se faisant prêter le joueur de 19 ans, aura des atouts à faire valoir si Madrid persiste à vouloir prêter celui qui a un contrat jusqu'en 2030 avec le club espagnol.